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滿州佳樂水發現潛水客氣瓶　2人失聯第5天！持續擴大搜救

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▲屏東縣滿州佳洛水外海發現疑似域邱姓潛水客氣瓶 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣滿州佳洛水外海發現疑似域邱姓潛水客氣瓶 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

發生於2日上午3名潛水客在屏東墾丁貓鼻頭外海域潛水失聯，5日下午在佳樂水外海發現疑似邱男的氣瓶，燃起海巡署等救難人員一絲希望，6日上午仍在東部海域搜尋，惟仍未發現；目前相關單位也連絡陸籍邱姓潛水客等人家屬趕到墾丁等候訊息。

▲屏東縣滿州佳洛水外海發現疑似域邱姓潛水客氣瓶 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼佳洛水發現氣瓶。

▲屏東縣滿州佳洛水外海發現疑似域邱姓潛水客氣瓶 。（圖／記者陳崑福翻攝）

2日上午，40歲楊姓教練與50多歲的黃姓台籍男子及30歲大陸籍邱姓旅客3人，搭乘「鯨探號」從後壁湖漁港出海，至貓鼻頭外海進行潛水活動，超過約定時間，仍未發現他們行蹤，船長趕緊連請海巡署等單位救援。其中楊姓教練於當晚7時多，在鵝鑾鼻外海找到楊姓教練，其他兩人仍失聯。

雖然兩人失聯時間已超過黃金72小時，但救難人員相信兩名潛水客仍會出現奇蹟，全力展開搜救作業，5日下午有漁民在佳樂水外海發現一具氣瓶，經檢視發現疑似邱姓潛客所穿戴的氣瓶，並在氣壓歸零後脫下的裝備，立即將發現位置的經緯度及氣瓶通報給海巡各單位列入搜救的參考，海巡搜救人員趕到找到氣瓶海域搜尋，卻未發現失聯人員。

今早，海巡署及屏東縣威鯨救難協會等單位搜救人員，順著洋流，在東部海域加大搜尋範圍，帶望早日找到兩人下落。

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