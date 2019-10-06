別再傻傻掏錢！最強現金回饋「神之卡」有3張　懶人無腦刷至少賺2%

▲市面上信用卡琳瑯滿目，懶人如果想「1張打天下」，該怎麼選？（圖／資料照）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣人使用信用卡消費最是熱衷現金回饋，近年各家銀行大打割喉戰，回饋率屢屢創下新高，短期活動、符合特殊門檻甚至能拿到5%以上的驚人優惠。最近就有影片介紹3張適合懶人「無腦刷」的一般消費神卡，免登錄且無上限，比起掏現金交易，辦一張卡隨便就能賺超過2%。

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「懶錢包Lazy Wallet」近日推出一支影片，分享一般消費回饋率最高的3張信用卡，基本上不管看電影、吃飯、網購統統適用，不用登錄、不用特殊門檻，且回饋無上限，最是適合喜歡一張卡走天下的懶人。

不過主持人特別提醒，各家銀行出了百百種信用卡，如果想要聰明消費、回饋最大化， 肯定是加油時刷A卡、看電影時刷B卡、網購就刷C卡、出國改刷D卡......。下面的推薦是給皮夾很小、懶得煩惱各式回饋、只想辦一張信用卡的族群，統稱「無腦刷」。

以下為一般消費回饋率Top 3信用卡：

1. 玉山Pi 拍錢包信用卡，2.5% P幣回饋



2. 永豐DAWHO現金回饋信用卡，2%現金回饋



3. 聯邦賴點卡，2% LINE Points回饋

影片提到，目前市面上無腦刷的霸主是玉山Pi 拍錢包信用卡，國內外一般消費2.5%回饋，支援Pi 拍錢包付款有3.5%，少數通路加碼到4.5%。要特別注意的是回饋為「P幣」，不能直接折抵信用卡帳單，還要搭配Pi錢包app使用，不過全家、萊爾富、OK、美廉社、台灣大車隊、路邊停車費等都可以100%折抵。

對於不喜歡點數的族群，那麼永豐大戶卡絕對很有吸引力，只要綁定數位帳戶自動扣款和申請電子帳單，就符合國內一般消費2%、國外3%現金回饋，且回饋金會存入數位帳戶，直接等同於現金。

此外，在Pi錢包問世前，LINE Pay聯名卡有段時間靠著3%回饋無敵手，雖然現在優惠縮水了，不過在台灣人人都有LINE，LINE Pay更是支付霸主，點數能用的場景相當廣，除了實體店家、線上商家可抵用，買LINE貼圖、主題一類也好用，聯邦賴點卡國內2%、國外3%整體而言頗為實用。

►偷偷分享少女秘密！

▼影片中建議，聰明消費能刷卡的地方就刷卡，不能刷才付現。（圖／取自免費圖庫pexels）

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