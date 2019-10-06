直擊／新北一大早就爆人潮！超多親子玩家抓「赫拉克羅斯」

▲寶可夢活動6日現場人潮。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原、黃凱翊／新北報導

為期4天的「Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City」活動進入最後一天了，一大早就有大批人潮湧進新北市大都會公園，除了資深玩家外，更多的是父母帶著孩子們一起來抓寶，就是希望能把握今天，將超稀有的「赫拉克羅斯」區域限定寶可夢及以及新北市縮寫「NTPC」的未知圖騰抓到手。

此次活動為新北市政府與美國 Niantic、日本 The Pokémon Company 攜手舉辦 2019 年全臺唯一一場《Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City》，因為是台灣唯一一場官方寶可夢迷活動，吸引全球及臺灣各地的寶可夢訓練家們瘋湧前往主會場捕捉寶可夢，尤其是赫拉克羅斯為中南美洲的區域限定寶可夢，只有在新北大都會公園主舞台區域才抓得到，不少日本玩家為了它而來，會場近4成玩家也都是來自國外。

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▲民眾搶著和寶可夢排隊合照。（圖／記者黃士原攝）

▲除了資深玩家外，現場更多是家長帶著小孩一同來參與活動。（圖／記者黃士原攝）

今（6日）上午11點的皮卡丘、敲音猴、炎兔兒、淚眼蜥見面會，排隊人潮中有一半都是親子，趕上最後排隊名額的周媽媽，帶著二位女兒來和寶可夢們合照，周媽媽表示，這是她第一次來大都會公園，就是為了寶可夢抓寶活動，現場許多玩家都搶著排隊和寶可夢來張合照；除了11點之外，在下午2點與3點半，也都會有皮卡丘、敲音猴、炎兔兒、淚眼蜥在主舞台舉辦見面會及現場表演，這是最後兩場表演，寶可夢迷可得把握最後面對面親密接觸的機會。

▲下午2點與3點半還有最後兩場見面會與表演。（圖／記者黃士原攝）



由於新北大都會公園的陰涼地點並不多，訓練家們最好注意防曬與補充水份，建議可以帶把陽傘來遮陽。

▲活動最後一天一大早就湧進大批抓寶人潮。（圖／記者黃士原攝）

《Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City》活動資訊

● 主會場：新北市三重區「新北大都會公園」

● 活動日期與時間：108年10月3日（四）至10月6日（日），每日上午10點到下午5點

● 交通方式：桃園機場捷運線「三重站」1A出口，或臺北捷運中和新蘆線「三重站」1號出口

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