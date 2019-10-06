　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

直擊／一大早就爆人潮！超多親子玩家來抓限定寶可夢赫拉克羅斯

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼寶可夢入口人潮。（圖／記者黃士原攝）

▲寶可夢活動6日現場人潮。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原、黃凱翊／新北報導

為期4天的「Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City」活動進入最後一天了，一大早就有大批人潮湧進新北市大都會公園，除了資深玩家外，更多的是父母帶著孩子們一起來抓寶，就是希望能把握今天，將超稀有的「赫拉克羅斯」區域限定寶可夢及以及新北市縮寫「NTPC」的未知圖騰抓到手。

此次活動為新北市政府與美國 Niantic、日本 The Pokémon Company 攜手舉辦 2019 年全臺唯一一場《Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City》，因為是台灣唯一一場官方寶可夢迷活動，吸引全球及臺灣各地的寶可夢訓練家們瘋湧前往主會場捕捉寶可夢，尤其是赫拉克羅斯為中南美洲的區域限定寶可夢，只有在新北大都會公園主舞台區域才抓得到，不少日本玩家為了它而來，會場近4成玩家也都是來自國外。

請繼續往下閱讀...

▲▼寶可夢入口人潮。（圖／記者黃士原攝）

▲民眾搶著和寶可夢排隊合照。（圖／記者黃士原攝）

▲▼寶可夢入口人潮。（圖／記者黃士原攝）

▲除了資深玩家外，現場更多是家長帶著小孩一同來參與活動。（圖／記者黃士原攝）

今（6日）上午11點的皮卡丘、敲音猴、炎兔兒、淚眼蜥見面會，排隊人潮中有一半都是親子，趕上最後排隊名額的周媽媽，帶著二位女兒來和寶可夢們合照，周媽媽表示，這是她第一次來大都會公園，就是為了寶可夢抓寶活動，現場許多玩家都搶著排隊和寶可夢來張合照；除了11點之外，在下午2點與3點半，也都會有皮卡丘、敲音猴、炎兔兒、淚眼蜥在主舞台舉辦見面會及現場表演，這是最後兩場表演，寶可夢迷可得把握最後面對面親密接觸的機會。

▲▼寶可夢入口人潮。（圖／記者黃士原攝）

▲下午2點與3點半還有最後兩場見面會與表演。（圖／記者黃士原攝）

由於新北大都會公園的陰涼地點並不多，訓練家們最好注意防曬與補充水份，建議可以帶把陽傘來遮陽。

▲▼寶可夢入口人潮。（圖／記者黃士原攝）

▲活動最後一天一大早就湧進大批抓寶人潮。（圖／記者黃士原攝）

《Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City》活動資訊
● 主會場：新北市三重區「新北大都會公園」
● 活動日期與時間：108年10月3日（四）至10月6日（日），每日上午10點到下午5點
● 交通方式：桃園機場捷運線「三重站」1A出口，或臺北捷運中和新蘆線「三重站」1號出口

►惹女友生氣氣　快來向她賠罪

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
他真拿到「連千毅發財金」！分享5次抽到　打開金額超傻眼
女酸「台男娶越女都老窮病」　他貼23歲嫩妻照
「取自於年輕人，用之於年輕人」　王令麟霸氣吐《聲林》初衷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／主場人潮爆！寶可夢官方宣布新北全區都抓得到限定怪赫拉克羅斯

比全糖奶茶更甜！　他吃一口「台南鱔魚麵」嚇到跳起　在地人笑：鱔魚炒糖啊

國慶4天假「塞車地雷」大盤點！　有11國道、16省道、15大熱點

直擊／新北一大早就爆人潮！超多親子玩家抓「赫拉克羅斯」

「孩在」創辦人用6坪小店面，開啟策展夢天地！成功獲得設計大獎

別再傻傻掏錢！最強現金回饋「神之卡」有3張　懶人無腦刷至少賺2%

泌尿科醫師爆粗口「SHIT」藏洋蔥…教孩子「性自我保護」

地板髒不想撿！公主癌同事垃圾沒丟準「叫清潔阿姨來」：不然花錢請她幹嘛

影／賈新興：哈吉貝可能成「超級颱風」　預測路徑曝…1條向西直衝「對台灣影響大」

五月天阿信「宵夜文」讓筆爆紅　五迷揪團「演唱會票賣不好」遭控挪款私用

情侶吵架「開BMW撞我」超傻眼　黑衣男緊抓門把遭車甩尾拖著走

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

元朗休班警遭毆倒地拔槍制止　下秒遭丟汽油彈「險成火球」

爭不贏！男友測驗披薩切幾片問題　她不解份量差別暴怒：就多4片啊

「最會唱舞台魅力組」李艾薇x陳守恩　李玟一聽秒抬頭：我被妳震撼了！

白柴吹毛底下超大SIZE劇烈搖晃！媽自豪超會養：朋友以為牠3隻腳

慣性偷吃！網上約長腿妹開房間 被正宮抓包...他怒：你們拍什麼

該睡覺囉～老爸跟女兒玩睡前遊戲 拿奶嘴學「直播叫賣」：一百要不要！

警察X陳瑽《你把我灌醉》爆發力十足　李玟「說服我」：你把我灌醉了！

瓶罐全推倒、耳邊瘋狂喵喵叫！他神模仿貓主子「深夜惡搞」日常

快訊／主場人潮爆！寶可夢官方宣布新北全區都抓得到限定怪赫拉克羅斯

比全糖奶茶更甜！　他吃一口「台南鱔魚麵」嚇到跳起　在地人笑：鱔魚炒糖啊

國慶4天假「塞車地雷」大盤點！　有11國道、16省道、15大熱點

直擊／新北一大早就爆人潮！超多親子玩家抓「赫拉克羅斯」

「孩在」創辦人用6坪小店面，開啟策展夢天地！成功獲得設計大獎

別再傻傻掏錢！最強現金回饋「神之卡」有3張　懶人無腦刷至少賺2%

泌尿科醫師爆粗口「SHIT」藏洋蔥…教孩子「性自我保護」

地板髒不想撿！公主癌同事垃圾沒丟準「叫清潔阿姨來」：不然花錢請她幹嘛

影／賈新興：哈吉貝可能成「超級颱風」　預測路徑曝…1條向西直衝「對台灣影響大」

五月天阿信「宵夜文」讓筆爆紅　五迷揪團「演唱會票賣不好」遭控挪款私用

火箭總管莫雷挺香港　中媒《虎撲》心碎：封殺未來一切報導

颱風夜持刀搶2000元！雨衣大盜躲警圍捕　自2F跳下「撞碎下巴」痛躺地就逮

一言不合就動手！2黑道役男狂歐菜鳥致腦震盪

雀巢、統一、泰山都是它客戶！美首度推出「高油酸黃豆油」高CP值搶市

台大研究：「每天吃1～3瓣生大蒜」能預防心血管疾病

快訊／主場人潮爆！寶可夢官方宣布新北全區都抓得到限定怪赫拉克羅斯

恐怖撞擊片／無照騎士雙載過彎自摔　後座少年彈飛慘遭對向汽車撞死

華聞快遞／陸5G方案最快本月開售　三大運營商已有826萬預約用戶

明天再加油！中油大降汽柴油價0.8、0.9元　95無鉛汽油每公升27.8元

腸病毒女童「抽搐嘴唇發黑」家屬求助　熱心警開警車飆速急送醫

生活熱門新聞

跟連千毅買包安太座「YSL變Y..

哈吉貝最快今誕生！一路西衝恐大..

哈吉貝生成！路徑出爐：西奔6天..

「哈吉貝」可能變強颱　2縣市防..

哈吉貝可能成「超級颱風」　1條..

今晚變天！下週「哈吉貝」成颱　..

好市多黑色購物節來了！日期曝光

收總統禮物　館長：開放韓粉崩潰

五迷團購「阿信文青筆」　遭控挪..

外送業強勢崛起？員工嘆：等餐都..

柏油路上3個「突起小黑方盒」　..

原始裸身照無法PO網　吳建衡批..

一看時間「4:44」頻率超高！..

Lulu入圍金鐘雙料主持　妹曝..

更多熱門

相關新聞

新北寶可夢活動最後一天

為期4天的「Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City」活動進入最後一天了，還沒抓到超稀有的「赫拉克羅斯」區域限定寶可夢及以及新北市縮寫「NTPC」的未知圖騰的朋友要把握最後的機會。

朝聖！玩家爭相合照「寶可夢阿伯」　45支手機「孔雀開屏」成抓寶風景　

萬名「寶可夢」訓練家湧三重抓稀寶、看表演

五電信網路訊號車進駐新北大都會公園

新北大都會公園寶可夢熱力登場

關鍵字：

Pokémon GOSafari Zone寶可夢抓寶新北大都會公園

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

高雄中油氣爆！外送員喊95加滿閃藍光

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

金鐘54完整得獎名單出爐！

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

TWICE娜璉被誤會划水一年

連千毅掀全國大掃黑　知情人士：掃到「重點」了

大螢幕突出現張善為！　名字旁「附註一行現況」網友鼻酸了

連千毅坐監爽爽過　掏錢買電視看

台女嗆台男：娶越女都老窮病　他貼23歲水某照打臉

好市多神物殞落！苦主慘賠退坑：超雷

哈吉貝最快今誕生！一路西衝恐大轉彎

更多

最夯影音

更多

情侶吵架「開BMW撞我」超傻眼　黑衣男緊抓門把遭車甩尾拖著走

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

元朗休班警遭毆倒地拔槍制止　下秒遭丟汽油彈「險成火球」

爭不贏！男友測驗披薩切幾片問題　她不解份量差別暴怒：就多4片啊

「最會唱舞台魅力組」李艾薇x陳守恩　李玟一聽秒抬頭：我被妳震撼了！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面