吳敦義列不分區首位支持度僅8％　羅智強：放15名宣示國會過半決心

▲羅智強舉辦票選活動，8％網友支持吳敦義列不分區首位。（圖／翻攝羅智強臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨力拚2020國會席次過半，傳出主席吳敦義將列不分區名單首位激怒地方立委參選人。對此，台北市議員羅智強在臉書舉辦票選問吳敦義應列第1名或第15名，活動經過一天之後，僅有8％的網友贊成吳敦義列不分區第1名。

羅智強提到，自己跟美麗島電子報董事長吳子嘉在爭論吳敦義若列不分區立委名單，要排第幾名？吳子嘉說該排第一名，但羅智強認為這是在害吳敦義，「要排的話，吳敦義應該排在第15名（邊緣），以宣示為國民黨衝票，拚國會過半的決心。」

針對國民黨不分區首位爭議，羅智強舉辦票選活動詢問網友意見，截至出稿前有8％網友讚成吳敦義列不分區第1名，92％網友則認為應列第15名。

羅智強表示，如果吳主席決定把自己放進不分區名單，他誠懇建議，吳敦義把自己放在不分區第15名的邊緣位置（一般評估，國民黨這次不分區大概可以拿到12到15席），以宣示為國會衝票，力拚國民黨國會過半的決心。

羅智強認為，吳主席也該了解，不分區若能拿到15席，就代表國民黨國會有極大機會過半，吳敦義不但可以進立法院，他再去選立法院長，正當性十足，風風光光，名正言順。

羅智強指出，若不分區拿不到15席，意謂國民黨的立委選舉可能選得不夠好，可能過不了半。那時就算吳敦義放不分區第一名，大家也會質疑他的正當性，而且他只能當一個陽春立委，他是卸任副總統，在政治的譜系上，是遠遠大過一個陽春立委。何必為一個陽春立委，自損高度？

羅智強強調，吳還沒説自己排第一名，黨內就砲聲隆隆，若吳把自己放在不分區第一名，國民黨還不用等選舉結果，選前就很可能大地震。

而對於票選結果，92％網友一面倒認為吳敦義應列第15名；羅智強強調，為吳敦義計，也為國民黨好，放在不分區第15名，是吳敦義最有智慧的決定，那麼有洪秀柱在艱困選區開疆，有吳敦義在不分區邊緣闢土，將是國民黨之幸之福。

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