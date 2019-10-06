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北市要落實「禁蒙面」遭徐國勇打臉　柯文哲：警政署出來講！

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▲▼ 香港,10月5日禁蒙面法遊行。（圖／路透社）

▲香港10月5日禁蒙面法遊行。（圖／路透社）

記者楊亞璇／台北報導

香港通過《禁止蒙面規例》，示威者不能以面具掩飾身分，話題意外延燒至台北市。北市警察局長陳嘉昌指集會遊行法規定不能有妨礙辨識身分之化妝，未來會落實執行，內政部長徐國勇卻駁斥，「我們不會在集會遊行時禁止化妝」。對此，台北市長柯文哲6日受訪時指出，他是主張依法行政的人，「不然就警政署出來講」。

陳嘉昌日前接受質詢被問及台灣集會遊行是否允許蒙面？他表示，台灣對集會遊行較尊重，警方也保持保障言論自由的態度，但根據《集遊法》第14條規定，不能有妨礙身分辨識之化妝，公文上雖註記此規定，但過去沒有徹底執行，未來會落實執行。

徐國勇發文駁斥，「我們不會在集會遊行時禁止化妝」，我國現行集會遊行法在原則上採事前許可制，且第6款「關於妨害身分辨識之化裝事項」仍可依個案做必要性考量，保留警方於執法時有此項限制權，如遇有個案可能發生違法暴力行為之虞時，始視情形限制，並非不分輕重而一律禁止。

對此，柯文哲6日參拜桃園仁德宮時是訪表示，他今天早上在LINE群組說，「國家法令在那，要怎麼執行，不然就警政署出來講」，有時候他覺得台北市警察局也是蠻為難，「有兩個老闆，一個是台北市長一個是警政署，警政署一直給他下指導期」。

柯文哲表示，他本來跟局長說咬緊牙關依法行政，他是主張依法行政的人，你要馬就修改法令，如果法令沒有修改就依法行政，「可是長官就要求他不要依法行政」，「我的態度是這樣，如果覺得法不對，要改，那就修嘛，不可以法在那上下變來變去」。

柯文哲強調，對蒙面、台北車站集會遊行那件事，「我的態度是這樣，不然就警政署你講嘛，我的態度是應該要依法行政，如果法在那，你不要執行，要幹什麼，那你就出來講，你就明定SOP，不要讓台北市警察局變得很為難」。

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