微軟：伊朗駭客啟動「大規模網路攻擊」　試圖干預2020美總統大選

▲微軟指稱，伊朗駭客發動大規模網路攻擊，想干預2020美國大選。（示意圖／CFP）



實習記者陳妙津／綜合報導

微軟4日發布消息表示，發現伊朗駭客組織試圖干預2020美國總統候選人的電子郵件帳戶，共有4個帳戶被盜，所幸都不是成功入侵競選團隊成員，或是前任、現任官員的帳戶，目前已著手打擊該組織，但拒絕透露被入侵的是哪一方競選團隊。路透社則指明是川普競選團隊，被川普團隊否認。

微軟指出，伊朗駭客組織名為Phosphorus，又可稱為APT35，曾在今年8月到9月間嘗試過各種針對電子郵件帳戶的攻擊，目標為2020美國總統競選團成員、現任與前任官員、記者，以及住在伊朗境外的著名伊朗人，微軟威脅情資中心（MSTIC）辨識出2700次攻擊，有241個帳戶受影響，其中4個被成功入侵，所幸被入侵的帳戶總統競選關係並不大。

▲微軟提醒用戶開啟兩段式驗證，防止帳戶被入侵的可能性。（圖／路透）



微軟客戶安全與信任副總伯特（Tom Burt）表示，駭客使用的方式並不複雜，主要利用收集到的電話號碼名單，想透過密碼重設或帳戶恢復功能入侵，或是想透過用戶連接的第二個電子郵箱，接管主郵箱，雖然並未成功，但駭客利用大量個資辨別出攻擊目標，並在少數情況下嘗試攻擊，代表Phosphorus行動力高，且願意投入大量時間與資源研究個資收集，微軟除了持續追蹤這些組織外，數位犯罪部門也已採取法律及科技手段防堵。

民主黨全國安全委員會（DNC）的網路安全示警郵件則指出，Phosphorus持續攻擊個人和官方工作帳戶，透過創立虛假的領英（LinkedIn）個資頁面，與藏有惡意軟體的「魚叉式釣魚電子郵件」進行攻擊。

伯特建議，用戶可以開啟帳戶的兩段式驗證，並採取無密碼的解決方案，防堵被入侵的可能性。

路透社則指出有消息人士透露，駭客目標其實正是川普競選團隊，但遭到川普競選團隊否認。

針對伊朗駭客攻擊一事，聯邦調查局拒絕評論。但國土安全部門主管克雷布斯則坦言知道該報告，並稱「還有更多證據表明我們的對手正試圖破壞我們的民主制度。」

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