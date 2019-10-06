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國慶4天假「塞車地雷」大盤點！　有11國道、16省道、15大熱點

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼清明連假國道返鄉車潮。（圖／記者陳家豪攝）

▲國慶連假上路注意，有11處國道、16處省道及15大活動觀光熱點易塞。（圖／記者陳家豪攝）

記者賴文萱／台北報導

國慶4天連假即將到來！公路總局預估，連假前段（9日下午至10日上午）將以返鄉車流為主，假期中段（10~12日）車潮應集中於國內各大風景區及遊樂區等，假期後段（12~13日）將以返回工作地旅次為主。高公局已提出11處國道易壅塞路段，公路總局也研判易壅塞的16處省道路段、15處地方政府大型活動及重要觀光景點。

11處國道易壅塞路段

請繼續往下閱讀...

1.國3中港系統至彰化市區南向
2.國1國3新竹至彰化地區雙向
3.國6舊正至台中地區
4.國5頭城至坪林
5.國3田寮至旗山地區東向
6.國3斗六至霧峰北上
7.國3草屯至快官雙向
8.國1大雅至員林雙向
9.國3三峽至大溪雙向
10.國3土城至三峽雙向
11.國1湖口至新竹南向

16處省道易壅塞路段

1.台9線金崙北端 413K+700
2.台3線41k+500（大溪交流道口）~37k+000（武嶺橋）~台3線35k+800（大溪老街入口） 大溪慈湖路段
3.台2線49K+850萬里~大武崙路段
4.台86線17k-19k歸仁交流道-台19甲線路口（往國道3號關廟交流道）
5.台21線60k-62k（九龍路口~水社）日月潭路段
6.台14甲線0K~9K+500霧社至清境農場路段
7.台14線51k+500與國道6號愛蘭交流道（往埔里路段）
8.台2線0k+650及台2乙線12k~19k（淡水路段）
9.台65線至國道3號土城交流道
10.台18線21k中埔路段（國道3號中埔交流道）
11.台2線99k+300~103k與台2丙線交叉口 福隆~瑞濱路段
12.台9線69k+900-71k+600（礁溪路段）
13.台26線32K+608（墾丁街道路段）
14.台1線437k+014與台17縣274K（水底寮路口）
15.台74線環線主線、快官、霧峰交流道（台中環線）
16.台9線103k+900-113k+180（蘇花改路段）

▲▼國慶煙火在屏東。（圖／翻攝自屏東縣政府傳播暨國際事務處FB粉絲專頁）

▲今年國慶煙火在屏東，鄰近省道包含台1線、台3線、台24線、台27線易壅塞。（圖／翻攝自屏東縣政府傳播暨國際事務處FB粉絲專頁）

15大觀光風景區熱點及大型活動疏運

1.108年國慶非焰火活動，鄰近縣道（台29線）
2.國慶煙火在屏東
3.2019高雄左營萬年季
4.太魯閣及天祥
5.日月潭
6.清境農場
7.北埔老街風景區
8.阿里山國家風景區
9.南寮漁港
10.蘭陽博物館
11.鯉魚潭風景區
12.六福村
13.小人國
14.義大世界
15.劍湖山世界

▲▼蘇花改,蘇花公路改善計畫,臺9線,蘇花改蘇澳～東澳段。（圖／記者季相儒攝）

▲公路總局預估，連假前段以返鄉車流為主，假期中段車潮應集中於國內各大風景區及遊樂區等，假期後段則以返回工作地旅次為主。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

在公路交通部分，高公局已提出11處國道易壅塞路段，並規劃替代道路，預估南下尖峰時段為9日下午至10日上午，北上尖峰時段為12日下午至13日；另外，公路總局研判16處省道路段、15處地方政府大型活動及重要觀光景點，預期將有車多擁擠的情況，請民眾特別留意上述活動周邊道路路況及交通管制措施，說明如下：

(一) 往來東西部之主要幹道（如：台9線蘇花公路、南迴公路等）、銜接高速公路之路段（如：台64線、台65線、台74線快速公路及台9線礁溪銜接國道5號頭城交流道等），預估尖峰時段將受返鄉及出遊等旅次影響，北往南及西往東旅次將集中於假期第1~2日，南往北及東往西旅次將集中於第3~4日。

(二) 觀光風景地區路段（如台2線北海岸萬里、瑞芳至福隆風景區、台14甲線清境農場、台21線日月潭）及重要觀光熱點（如六福村及小人國、劍湖山世界、義大世界等），預估尖峰時段將集中於假期第2日及第3日。

▲▼國慶煙火在屏東。（圖／翻攝自屏東縣政府傳播暨國際事務處FB粉絲專頁）

▲國慶煙火在屏東，公路總局呼籲民眾多利用公共運輸前往會場。（圖／翻攝自屏東縣政府傳播暨國際事務處FB粉絲專頁）

(三) 108年國慶煙火活動將於屏東河濱公園舉行，鄰近省道為台1線、台3線、台24線、台27線，屆時於高屏溪兩岸將同時舉辦煙火觀賞活動，主辦單位屏東縣政府及高雄市政府已規劃相關交通管制措施、臨時停車場及開行接駁車等，公路總局將配合執行疏運措施，同時呼籲民眾多加利用公共運輸前往會場。

另針對蘇花路廊，公路總局於國慶連假期間實施時段性管制載運危險物品車輛及21噸（含）以上大貨車通行，管制時段以連假第1日（10月10日）南下5:00~17:00、北上5:00~15:00禁行，連假第2日（10月11日）7:00~13:00、連假第3~4日（10月12~13日）12:00~16:00雙向禁行，並將適時調整管制時段。

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