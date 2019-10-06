香港陷半癱瘓狀態…港鐵關閉48站　多間商場＋銀行仍停業

▲香港多間銀行在示威遊行中遭受波及。（圖／路透，下同）

記者朱世凱／綜合報導

香港《禁蒙面法》昨（5）日0時開始實施，引爆多個區域的激烈抗爭衝突。香港特首林鄭月娥當天表示，這些暴力事件已經使得香港社會陷入半癱瘓狀態。據悉，港鐵今（6）日重開45個車站，不過仍有48個車站關閉；多間商場也持續停業中，超過1成的銀行ATM也無法供用戶提領現金。

綜合港媒報導，示威者為了反對《禁蒙面法》，在香港多區破壞鐵路、政府建築物和商舖等。港鐵表示，經過審視修復工作的複雜性，並與警方及相關政府部門進行風險評估後，今天（6日）重開45個車站，其餘48個車站繼續關閉；另外，為了空出更多時間讓車務及工程團隊繼續剩下的修復工作，列車服務將會提早在今晚9點結束。

▼港鐵遭到破壞。（圖／翻攝香港01）



報導也提到，有網友號召今日下午到維園一帶舉行集會，因此多間大型商場繼續暫停營業，銅鑼灣崇光百貨（SOGO）、銅鑼灣世界貿易中心、包括中中環IFC、銅鑼灣Fashion Walk、牛頭角淘大商場、九龍灣站德福廣場、將軍澳站PopCorn、九龍站圓方、青衣站青衣城、荃灣站綠楊坊。

報導再指，根據香港金管局初步統計，總數約3300部銀行櫃員機中，就有超過1成的自動櫃員機受損而無法正常運作，而在運作正常的櫃員機中，只有約5%因各種原因有待補充現金，未能提供提款服務；銀行正與現鈔運送服務商加緊協調，在可行的情況下盡快補充現金，令櫃員機恢復運作。金融管理局發言人補充說，由於港鐵站及部分商場關閉，其內的櫃員機今日也同樣無法提供服務。

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