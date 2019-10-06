　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

香港陷半癱瘓狀態…港鐵關閉48站　多間商場＋銀行仍停業

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香港多間銀行在示威遊行中遭受波及。（圖／路透）

▲香港多間銀行在示威遊行中遭受波及。（圖／路透，下同）

記者朱世凱／綜合報導

香港《禁蒙面法》昨（5）日0時開始實施，引爆多個區域的激烈抗爭衝突。香港特首林鄭月娥當天表示，這些暴力事件已經使得香港社會陷入半癱瘓狀態。據悉，港鐵今（6）日重開45個車站，不過仍有48個車站關閉；多間商場也持續停業中，超過1成的銀行ATM也無法供用戶提領現金。

▲▼香港多間銀行在示威遊行中遭受波及。（圖／路透）

綜合港媒報導，示威者為了反對《禁蒙面法》，在香港多區破壞鐵路、政府建築物和商舖等。港鐵表示，經過審視修復工作的複雜性，並與警方及相關政府部門進行風險評估後，今天（6日）重開45個車站，其餘48個車站繼續關閉；另外，為了空出更多時間讓車務及工程團隊繼續剩下的修復工作，列車服務將會提早在今晚9點結束。

▼港鐵遭到破壞。（圖／翻攝香港01）

▲▼港鐵遭破壞。（圖／翻攝香港01）

報導也提到，有網友號召今日下午到維園一帶舉行集會，因此多間大型商場繼續暫停營業，銅鑼灣崇光百貨（SOGO）、銅鑼灣世界貿易中心、包括中中環IFC、銅鑼灣Fashion Walk、牛頭角淘大商場、九龍灣站德福廣場、將軍澳站PopCorn、九龍站圓方、青衣站青衣城、荃灣站綠楊坊。

報導再指，根據香港金管局初步統計，總數約3300部銀行櫃員機中，就有超過1成的自動櫃員機受損而無法正常運作，而在運作正常的櫃員機中，只有約5%因各種原因有待補充現金，未能提供提款服務；銀行正與現鈔運送服務商加緊協調，在可行的情況下盡快補充現金，令櫃員機恢復運作。金融管理局發言人補充說，由於港鐵站及部分商場關閉，其內的櫃員機今日也同樣無法提供服務。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下 

戴口罩反對《禁蒙面法》！港民今「號召300萬人」維園集會

香港度過黑暗的一夜！林鄭月娥最新談話　呼籲支持政府「依法制暴」

▲▼香港多間銀行在示威遊行中遭受波及。（圖／路透）

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
他真拿到「連千毅發財金」！分享5次抽到　打開金額超傻眼
女酸「台男娶越女都老窮病」　他貼23歲嫩妻照
「取自於年輕人，用之於年輕人」　王令麟霸氣吐《聲林》初衷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

空腹吃芒果長出「6cm胃結石」痛爆　她動手術竟切不碎…醫神招解救：喝可樂！

影／搭飛機脫鞋…空服員提醒穿上　他秒撂「晶晶體」開噴：你在make problem！網戰翻

影／21歲女大生「熬夜上網」爆瘦+肚痛…醫檢查見「腹腔腫瘤」嘆：癌末了

吃飯拿不穩湯匙！5歲童狂手抖…醫檢查愣了：腦內長出「一團頭髮+牙齒」

影／驚悚瞬間曝光！25歲女路過商場「慘遭3m鐵架重砸」…1秒慘死路人面前

好心送人妻回家！他竟從「4F重摔2F吐血昏迷」骨頭斷了…友人嚇：老公在家

帶身高155女友回家！媽一看狂反對「太矮了」…他聽原因秒心累：我也才169

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」！員工嘆：處理到沒空吃飯…網揭關鍵主因

1歲女撞倒服飾店「全身鏡」！頭部當場遭重擊「口鼻爆血斷氣」…媽目睹崩潰

13歲少女「4個朋友被殺」報警：他們還要殺我！員警秒衝現場救援…結局傻了

情侶吵架「開BMW撞我」超傻眼　黑衣男緊抓門把遭車甩尾拖著走

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

元朗休班警遭毆倒地拔槍制止　下秒遭丟汽油彈「險成火球」

爭不贏！男友測驗披薩切幾片問題　她不解份量差別暴怒：就多4片啊

「最會唱舞台魅力組」李艾薇x陳守恩　李玟一聽秒抬頭：我被妳震撼了！

白柴吹毛底下超大SIZE劇烈搖晃！媽自豪超會養：朋友以為牠3隻腳

慣性偷吃！網上約長腿妹開房間 被正宮抓包...他怒：你們拍什麼

該睡覺囉～老爸跟女兒玩睡前遊戲 拿奶嘴學「直播叫賣」：一百要不要！

警察X陳瑽《你把我灌醉》爆發力十足　李玟「說服我」：你把我灌醉了！

瓶罐全推倒、耳邊瘋狂喵喵叫！他神模仿貓主子「深夜惡搞」日常

華聞快遞／陸5G方案最快本月開售　三大運營商已有826萬預約用戶

男賓客群攻「當街婚鬧」！綁手銬樹「渾身澆可樂、醬油」…發出陣陣淫笑

香港陷半癱瘓狀態…港鐵關閉48站　多間商場＋銀行仍停業

中國北韓建交70周年！　習近平與金正恩互致賀電：繼續維持友誼

影／涉嫌參與暴動＋襲警　14歲「大腿中彈」少年遭逮捕

「眼部中彈」女記者透過律師發聲…澄清假訊息：視力沒有改善！

港人深夜宣讀《香港臨時政府宣言》！　民建聯立法會議員：不智又無意義

戴口罩反對《禁蒙面法》！港民今「號召300萬人」維園集會

網友募款投廣告「揭港暴徒面目」　遭港人狂打臉…1天慘募9800元秒改金額

港示威者宣讀《臨時政府宣言》　美共和黨海外發言人警告：恐遭滲透

火箭總管莫雷挺香港　中媒《虎撲》心碎：封殺未來一切報導

颱風夜持刀搶2000元！雨衣大盜躲警圍捕　自2F跳下「撞碎下巴」痛躺地就逮

一言不合就動手！2黑道役男狂歐菜鳥致腦震盪

雀巢、統一、泰山都是它客戶！美首度推出「高油酸黃豆油」高CP值搶市

台大研究：「每天吃1～3瓣生大蒜」能預防心血管疾病

快訊／主場人潮爆！寶可夢官方宣布新北全區都抓得到限定怪赫拉克羅斯

恐怖撞擊片／無照騎士雙載過彎自摔　後座少年彈飛慘遭對向汽車撞死

華聞快遞／陸5G方案最快本月開售　三大運營商已有826萬預約用戶

明天再加油！中油大降汽柴油價0.8、0.9元　95無鉛汽油每公升27.8元

腸病毒女童「抽搐嘴唇發黑」家屬求助　熱心警開警車飆速急送醫

大陸熱門新聞

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母..

港示威者宣讀臨時政府宣言　美共..

網友募款「揭港暴徒面目」　遭港..

出生5天女嬰「月經來了」…媽嚇..

喊我們都是中國人　男子遭毆4拳

VANS下架「反送中」設計鞋　..

網發表宣言　號召建香港臨時政府

白富美找好友勸架　閨蜜大義滅親

即／示威者蒙面遊行　港警壓制戴..

香港禁蒙面法　港人搶糧擠爆超市

港人深夜宣讀《香港臨時政府宣言..

阿公嚥下2cm魚骨痛爆…醫驚：..

張達明號召10.6戴口罩、上街..

女國中生「手牽手」墜18樓！大..

更多熱門

相關新聞

CNN揭「川普答應習近平」香港問題保持沉默

香港示威遊行於4日頒布《禁蒙面法》，示威者的情緒再度來到最高峰，不僅許多店家、公司行號提早休息，未參與的民眾也避在家中。外媒《CNN》就揭露美國之所以沒有再針對香港示威遊行、港警行為發表評論，其中最大的原因就是川普私下答應習近平「貿易戰結束前都盡可能不再發表評論」。

14歲「大腿中彈」少年遭港警逮捕

港民今「號召300萬人集會」反《禁蒙面法》

網友募款「揭港暴徒面目」　遭港人打臉

朝日新聞：韓國瑜在貧富差距不滿的世代受到擁簇

關鍵字：

禁蒙面法半癱瘓香港反送中示威者銀行港鐵ATM商場林鄭月娥

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

高雄中油氣爆！外送員喊95加滿閃藍光

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

金鐘54完整得獎名單出爐！

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

TWICE娜璉被誤會划水一年

連千毅掀全國大掃黑　知情人士：掃到「重點」了

大螢幕突出現張善為！　名字旁「附註一行現況」網友鼻酸了

連千毅坐監爽爽過　掏錢買電視看

台女嗆台男：娶越女都老窮病　他貼23歲水某照打臉

好市多神物殞落！苦主慘賠退坑：超雷

哈吉貝最快今誕生！一路西衝恐大轉彎

更多

最夯影音

更多

情侶吵架「開BMW撞我」超傻眼　黑衣男緊抓門把遭車甩尾拖著走

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

元朗休班警遭毆倒地拔槍制止　下秒遭丟汽油彈「險成火球」

爭不贏！男友測驗披薩切幾片問題　她不解份量差別暴怒：就多4片啊

「最會唱舞台魅力組」李艾薇x陳守恩　李玟一聽秒抬頭：我被妳震撼了！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面