雙層巴士「駛出公路」翻覆釀37傷　上層乘客慘被卡住…傷勢最重！

▲英國一輛雙層巴士翻覆,釀成37傷。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

英國得文郡(Devon)於5日傳出一起可怕車禍,一輛雙層巴士行駛在A385公路上,途中卻突然逐漸偏離車道,翻覆後造成37名乘客受傷。據了解,坐在上層的乘客傷勢最為嚴重,甚至被當場困住。當局已經宣布這起車禍是「重大事故」。

一輛金色雙層巴士從托奇(Torquay)開往普利茅斯(Plymouth),在當地時間11時行經A385公路,卻突然駛出車道,當場翻覆,釀成29人輕傷,8人重傷,其中包括十幾歲青少年和七十多歲老人。

