雙層巴士「駛出公路」翻覆釀37傷　上層乘客慘被卡住…傷勢最重！

▲英國一輛雙層巴士翻覆，釀成37傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

英國得文郡（Devon）於5日傳出一起可怕車禍，一輛雙層巴士行駛在A385公路上，途中卻突然逐漸偏離車道，翻覆後造成37名乘客受傷。據了解，坐在上層的乘客傷勢最為嚴重，甚至被當場困住。當局已經宣布這起車禍是「重大事故」。

一輛金色雙層巴士從托奇（Torquay）開往普利茅斯（Plymouth），在當地時間11時行經A385公路，卻突然駛出車道，當場翻覆，釀成29人輕傷，8人重傷，其中包括十幾歲青少年和七十多歲老人。

One seriously injured in major double decker bus crash https://t.co/wKEvFWyGnp — Herald Express (@TQHeraldExpress) October 5, 2019

根據《得文生活》（Devon Live），消防部門透露，傷勢最嚴重的乘客坐在巴士上層，車體翻覆以後，被困在車廂內無法逃出，警消與救護人員必須鑽進車頂逃生出口，才能夠利用擔架救援。

BBC報導，平安的旅客被帶到佩恩頓（Paignton）公車站尋求協助，搭乘其他巴士前往目的地。康瓦耳（Cornwall）警方表示，傷者已被送往當地醫院，而駕駛員也正在配合接受調查，目前並未受到任何指控。一名目擊者說，「我從來沒在這裡看過這種事情，到處都是緊急救援的車輛。」

The full details after a dramatic incdient that left 37 people injured 由 Devon Live 發佈於 2019年10月5日 星期六

英國西南救護車服務（SWASFT）派遣許多救護車、患者運輸車與空中救難服務出動，並宣布這起車禍屬於「重大事故」。據了解，許多國民保健署（NHS）的休假員工自願前來支援。

當地消防局區域主任泰勒（Gerald Taylor）表示，為了「調查和恢復」，A385道路雙向暫時封閉，時間可能長達數小時。

捷達運輸集團（Stagecoach）西南部巴士公司發言人表示，公司的心與傷者同在，目前也正在協助當局調查與救援，「安全絕對是我們的第一優先，我們將會協助調查與事故相關的情況。」

