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中國北韓建交70周年！　習近平與金正恩互致賀電：繼續維持友誼

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▲習近平與金正恩。（組合圖／圖左／CCTV+，圖右／朝中社）

▲習近平與金正恩。（組合圖／圖左／CCTV+，圖右／朝中社）

記者劉亭／綜合報導

中國與北韓今年建交70周年，中國國家主席習近平與北韓領導人金正恩今（6）日互相致賀電。習近平也強調，去年以來和金正恩會晤5次，達成一系列重要共識，兩國合作成果豐碩。

根據《新華社》報導，習近平在賀電中表示，70年前中朝建立外交關係在兩黨兩國關係史上具有劃時代的重要意義，而在國際變化和時代變遷考驗之下，中朝仍維持良好友誼，有力促進了兩國各自社會主義事業繁榮進步，也為維護地區和平穩定發揮了重要積極作用

習近平也指出，「我高度重視中朝關係發展，珍視同委員長同志的互信和友誼。去年以來，我同委員長同志五次會晤，達成一系列重要共識，共同引領中朝關係進入新的歷史時期。」中方願同朝方攜手努力，以建交70週年為契機，推動中朝關係長期健康穩定發展，更好造福兩國和兩國人民。

金正恩則表示，70年來，朝中兩黨、兩國人民在維護和發展社會主義事業的征程中始終同生死、共患難，歷經歲月洗禮，書寫了偉大的朝中友誼歷史。當前，朝中關係步入繼往開來、承前啟後的重要關鍵時期。

金正恩也強調，「堅決繼承朝中友誼這一優秀傳統，實現兩國友好合作關係的全面復興，是我和朝鮮黨、政府堅定不移的立場。我願同總書記同志緊密攜手，按照朝中兩國人民的共同願望，鞏固和發展令世界羨慕的朝中友誼，用友好和團結的力量堅定維護社會主義事業，堅定維護朝鮮半島和世界的和平與穩定。」

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