快訊／桃機出包！日航班機離位「引擎擦撞空橋」延誤

▲日航班機在離位準備起飛時擦撞空橋。（圖／翻攝爆廢公社，下同）



記者莊智勝／桃園報導

桃園市一名網友在臉書「爆廢公社」PO出照片，一架日本航空飛往東京成田機場的班機在6日上午9時許準備離位時，疑似操作不當不慎，班機引擎與一旁空橋發生擦撞，導致引擎上方受損，班機也因此延誤。確切事發原因、影響旅客人數仍待進一步釐清。

畫面曝光後立即引起網友討論，「班機要延誤了，默哀」、「無人指揮嗎？居然會撞到」、「全部的乘客應該都傻眼了」、「這下腫了」，「機場一日遊，給你滿滿的回憶！」

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