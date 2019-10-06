腸病毒女童「抽搐嘴唇發黑」家屬求助　熱心警開警車飆速急送醫

▲女童得腸病毒家屬焦急，到派出所請求協助。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

生死一瞬間！龍井區1婦人晚間突然抱著1歲多張姓女童到派出所，「我女兒嘴唇發黑了！」哭求警方協助就醫。警方立刻開車鳴笛飆速4公里，10多分鐘車程僅花3分鐘就將它們送達醫院，讓罹患腸病毒的女童順利接受治療，平安出院。家屬對於警方救女兒一命，深表感謝。

烏日警分局犁份派出所3日晚間9點多，突然有1名婦人抱著1歲多的張姓小女童，衝進派出所救在值班台前大哭，警察先生幫忙一下好不好，我女兒嘴唇發黑！」，哀求警方可以協助開道。

▲▼警方立刻開警車飆速護送就醫。（圖／記者李忠憲翻攝）

警員陳冠霖、簡俊瑋見狀，立刻要家屬抱著女童上警車，用警車護送。2警從母親口中得知，女童幾天前得腸病毒，今天晚間吃晚餐時突然開始抽搐，嘴唇發黑，認為事態嚴重，決定開往澄清醫院中港分院。

途中女童母親在車上頻頻呼喊女童，但女童卻病得哇哇大哭，令人不捨，員警沿路鳴警報器、開警示燈飆速，全程約4.1公里需10多分鐘，警車在3分鐘內就抵達醫院急診室，隨即入內讓醫師診斷。

▲警方平安護送女童及家屬到醫院急診。（圖／記者李忠憲翻攝）

烏日分局表示，張姓女童經急救後，狀況穩定，住院治療觀察後已平安出院。

女童家屬也對於警方能在第一時間協助，也以最快速的時間抵達，對於2警員熱心服務，頻頻感謝，稱要是沒有警方的即時救援，後果真的不堪設想。

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