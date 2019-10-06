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剝削失聯移工賣淫坐檯陪酒　惡男三度被逮起出刀槍

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▲搜索過程中警方於嫌犯住處營救出1名被迫賣淫女姓印籍失聯移工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲搜索過程中警方於嫌犯住處營救出1名被迫賣淫女姓印籍失聯移工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署吳淑娟檢察官2日指揮移民署雲林縣專勤隊與北港、台西分局及雲林憲兵隊等，同步搜索以蔡姓嫌犯為首、行人口販運及性剝削賣淫相關處所，拘提主嫌蔡男、車伕及KTV業者等5人到案，並於蔡姓主嫌住處救出1名女姓移工被害人，全案移送雲林地檢署法辦，並同步擴大追查偵辦中。

雲林縣專勤隊去年接收雲林縣警察局北港分局查獲的4名印尼籍女性失聯移工，深入追查發現疑似有遭受性剝削與控制行動情事，調查後發現50多歲台籍蔡姓主嫌曾於104年及106年期間曾於台西鄉以相似手法行人口販運及性剝削賣淫等犯行，且兩度均遭專勤隊查獲移送法辦，經雲林地方法院判決有罪，隨即與北港分局共同組成立專案小組，報請雲林地檢署指揮偵辦，經多月蒐證及監控視時機成熟，將該集團一網打盡。

上週三警方於台西鄉與北港鎮搜索蔡嫌與及同夥車伕住處，過程中於主嫌台西鄉住處救出一名印尼籍女性失聯移工，並現場查扣武士刀與多把刀械及相關證物；另於同夥車伕住處查獲改造槍枝1把、子彈數十發及毒品、吸食器等，拘提主嫌蔡男與黃女情侶、車伕及KTV業者等5人。

▲警方於蔡姓主嫌住處查扣武士刀與多把刀械及相關證物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方於蔡姓主嫌住處查扣武士刀與多把刀械及相關證物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣專勤隊隊長趙志成表示，此案中蔡姓主嫌曾迫使失聯移工從事性交易與坐檯陪酒工作，兩度遭移民署查獲，竟無悔意而重操舊業，法網恢恢再次遭移民署及警方查獲，特別呼籲民眾若發現有外國人遭不當對待及行為可疑，均可向各縣市專勤隊檢舉不法。

▲搜索過程中警方於車伕住處查獲改造槍枝1把、子彈數十發。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲搜索過程中警方於車伕住處查獲改造槍枝1把、子彈數十發。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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