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獨／連千毅「護衛隊長」遭提報治平　警認砸店關鍵影曝！他喊冤：我去調停

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地方中心／高雄報導

高雄市直播主之亂的當事人連千毅雖然已經被收押禁見，不過警方的偵辦行動卻是沒有停止，警方3日將一名53歲的林德源提報治平對象，因為警方認為他有竹聯幫天龍堂背景，同時也涉及9月17日帶隊前往大仁哥位在前鎮的寵物店砸店，不過林德源宣稱自己當天是去「調停」，反而遭受到攻擊，不過真的是這樣嗎?《ETtoday新聞雲》獨家取得當天砸店完整影片，還原事件經過。

▲監視器還原警方認定「源哥」治平原因 。（圖／地方中心翻攝）

▲監視器還原警方認定「源哥」治平原因 。（圖／地方中心翻攝）

根據影片顯示時間，9月17日晚間10點20多分左右，幾名男子拿著棍棒衝到大仁哥的寵物店門口，大力的往店面玻璃招呼，不過店家玻璃屬於強化，所以絲毫沒有受到損傷，接下來就看到一輛黑色轎車衝上了人行道，消失在畫面當中，後面也跟著一群拿著棍棒的人追了上去，但不到幾秒鐘的時間，這台黑色轎車又再倒車，幾個人先是散開，然後跟著往黑色轎車的離開的方向衝去。

▲監視器還原警方認定「源哥」治平原因 。（圖／地方中心翻攝）

▲監視器還原警方認定「源哥」治平原因 。（圖／地方中心翻攝）

▲監視器還原警方認定「源哥」治平原因 。（圖／地方中心翻攝）

▲監視器還原警方認定「源哥」治平原因 。（圖／地方中心翻攝）

這一波衝突結束以後，一群人又出現在寵物店的門口，說實在的真的很難分畫面當中誰是誰，不過警方卻是在這段畫面當中認出了出著藍色上衣的男子，就是林德源，當時他也站在大仁哥的寵物店門口，先是靠近一名拿棍子的男子，向上比了比，雙方不知道交談什麼，但這名男子拿著棍子就往林德源比的位置下手，林冷眼看整個過程，沒有阻止。

但是這個舉動引發了大仁哥的不愉快，出現在畫面中的大仁哥似乎很不滿意，跟林德源面對面交談了幾句，還比了比大門，似乎是在質問為何要來砸店，隨後大仁哥彎腰撿起地上不知明的東西，往林德源的方向走，林本能的往後退，但是第二波衝突就發生了，亂鬥當中林德源倒地也被人「招呼了」好幾下，也有人被劃傷。

▲監視器還原警方認定「源哥」治平原因 。（圖／地方中心翻攝）

▲監視器還原警方認定「源哥」治平原因 。（圖／地方中心翻攝）

▲監視器還原警方認定「源哥」治平原因 。（圖／地方中心翻攝）

▲監視器還原警方認定「源哥」治平原因 。（圖／地方中心翻攝）

雖然事後林德源接受媒體訪問時表示自己的確跟連千毅有交情，當天到寵物店是想幫忙調停，沒想到卻被攻擊，還說：「我站在那邊看，我哪有砸？不是我砸的吧？當時我問他，『你就是阿仁嗎？』他就把刀拿出來了，然後我轉身的時候，就有安全帽砸過來，我就暈倒了。」

但是林德源的說法，似乎跟警方在監視器畫面當中看到的並不一樣，有不同的解讀。警方表示，外號「源哥」的林德源持自稱是統促黨自如黨部副主委，曾經也參與電影《角頭》演出，飾演一名小角頭，但是真實世界中，林德源與連千毅都具有竹聯幫天龍堂背景，兩人相識多年，林非常挺連，形同連的「護衛隊長」。

警方3日在高雄市逮捕林德源，偵訊過後將林等相關等7人依恐嚇、妨害自由、殺人未遂等罪嫌移送法辦，林獲5萬元交保候傳。

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