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影／涉嫌參與暴動＋襲警　14歲「大腿中彈」少年遭逮捕

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記者朱世凱／綜合報導

香港示威者為了抗議港府頒布《禁蒙面法》，4日晚間在多個地區縱火、破壞。一名休班員警當時經過元朗大馬路，不料遭到大批黑衣人包圍毆打，甚至被扔2枚汽油彈，他因此開了一槍實彈槍，導致一名14歲少年的大腿中彈。港警表示，這名少年已經因為涉嫌參與暴動和襲警而被逮捕。

▼香港14歲男學生中槍。（圖／翻攝自臉書／香港突發事故報料區）

▲▼香港14歲男學生中槍。（圖／翻攝自臉書／香港突發事故報料區）

綜合港媒報導，港府5日根據香港《緊急法》通過《禁止蒙面規例》，導致許多地區爆發嚴重衝突，元朗更發生一名便衣員警遭到圍毆的事故。從影像可見，員警頭破血流要求警力支援，過程中仍不斷被汽油彈攻擊，差點成了火球，他因此在混亂中朝上方開了一槍嚇阻，隨後就傳出一名14歲少年大腿中彈的消息。

港警表示，14歲少年事後被送往博愛醫院，之後再轉送屯門醫院治理，經過手術治療後目前狀況穩定；不過他涉嫌參與暴動和襲警，已經遭到警方被捕。據悉，少年5日晚間被轉送至瑪麗醫院「羈留病房」（拘留病房），有律師陪同協助處理案件。

▼示威者走上街頭反對《禁蒙面法》。（圖／路透）

▲▼ 香港禁止蒙面法,反送中遊行。（圖／路透）

保安局局長李家超5日表示，該警員當時「必需保護自己性命」，所以行為屬於自衛且合法的。他也強調，示威者襲擊員警是瘋狂的舉動，「大批群眾集結時，個人身份會被群眾身份淡化，令個人責任及理智模糊，繼而做出違法行為。」

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