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找到Uber Eats折70元神券　網嗨爆猛用...他爽叫4單「慘被鎖帳」！苦主超多

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▲uber eats機車外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲懶人經濟夯，多間外送平台大打折扣戰。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣近來美食外送平台百花齊放，Uber Eats、Foodpanda等廠商搶食市場大餅，紛紛推出免運費、餐點折扣等補貼方案吸客。不過昨（5）日就有網友發現，好不容易找到Uber Eats不現金額可折70元的「神券」，太開心猛下單，結果沒多久就慘被鎖帳號、取消訂單，不少苦主紛紛上線吐苦水，批評平台沒誠意！

網友5日晚間在PTT發文，大方分享Uber Eats優惠序號，分別是7次7折優惠券「1004_7」和7次70元優惠券「1004_70」，後者人氣最高，因為沒有任何附加條件，無論購買多少錢餐點都可折抵70元，不少人馬上輸入序號、開心下單，1個人在家叫外送也能爽吃，只要精算好價格等於統統免費！

找到Uber Eats折70元神券　網嗨爆猛用（圖／翻攝PTT）

▲昨日晚間PTT上有好心網友分享無門檻的「70元神券」。（圖／翻攝PTT）

不過沒多久，PTT上就傳來陣陣噩耗，不少下單的網友慘被取消訂單、帳號停用，「我Uber帳號被砍了，5單而已」、「剛剛連叫7單沒事，但知道uber很會抓這種」、「7次70一次訂太多就會被列警示帳戶，之前的經驗是這樣」、、「我也一次叫4單被鎖了一個帳號」、「被鎖要幾個星期才會還你的」、「用70的，一天訂了4次帳號就被鎖了，嗚嗚嗚。」

事隔半天，6日中午就有不少網友發現，萬能的70元折價券悄悄消失，不論剩下幾張全被Uber Eats回收，僅剩7折優惠券可用，氣得怒罵沒誠信，「剛才看70券都被回收了」、「太賤了，70的全部被回收了」、「這種券就是要趕快用啊」、「被回收了，可以刪app了」、「用過的都知道有機會被收回，我在第一篇就叫大家趕快用。」

找到Uber Eats折70元神券　網嗨爆猛用（圖／翻攝PTT）

▲不少鄉民開心下單搶訂，結果有些人連叫4單、叫5單就被鎖帳號。（圖／翻攝PTT）

有熟悉Uber Eats運作的網友解釋，Uber Eats並不會因為使用太多優惠券而鎖帳號，而是信用卡連刷太多次，這是防止用戶被盜刷的機制，「解鎖方式就是寄信給客服，他會要你回傳信用卡後4碼和身分證姓名的照片。」

至於優惠券的使用方法，網友表示Uber Eats的機制是新用戶可以拿到比較好的折扣，另外就是辦帳號後不訂餐，往往就會收到各式促銷優惠券：另外不少券是有使用次數的上限，或是針對特定族群行銷，官方察覺到被傳開就緊急關閉。不過對於Uber Eats回收70券一事他也相當不滿，更對官方處理手法失望，「不只會刪優惠卷（券），粉專還會刪留言，那我們是不是要刪app？」

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▼有網友在Uber Eats回收優惠券前爽吃一波，全部免費！（圖／翻攝PTT）

找到Uber Eats折70元神券　網嗨爆猛用（圖／翻攝PTT）

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