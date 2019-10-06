縱橫演藝圈66年！張小燕獲「終身成就獎」　韓國瑜狂讚：喜歡妳的「聒噪」

▲韓國瑜在臉書上大讚張小燕。（圖／三立提供、記者屠惠剛攝）

記者戴若涵／綜合報導

第54屆金鐘獎頒獎典禮於5日圓滿落幕！頒獎典禮前夕，知名主持人黃子佼在社群網站上發起「#一人一張小燕姐」活動，破百名藝人紛紛響應，並祝賀出道66年的張小燕獲金鐘獎終身成就獎，顯見她在演藝圈中的重要地位。高雄市長韓國瑜也在個人臉書上恭喜小燕姊，直說「小燕姐一直是我非常喜歡且敬佩的藝人」！

高雄市長韓國瑜6日凌晨1時許，在個人臉書粉絲專頁上PO文恭喜小燕姐，表示「小燕姐在頒獎典禮上短短的15分鐘致詞，帶我們回到台灣電視節目最榮耀的時刻，更令人動容的，是小燕姐對待工作的努力認真、提拔晚輩的不遺餘力、從事演藝工作的從一而終，都是值得大家學習的態度。」

「小燕姐一直是我非常喜歡且敬佩的藝人」，韓國瑜提到，這幾十年來，從《連環泡》、《綜藝萬花筒》、《超級星期天》、到《小燕有約》等節目，培養出眾多未來主持之星，而「超級星期天 Super! 」這個口號，更是許多臺灣人的共同回憶。他感動地說，「在手機尚未普及年代，節目裡許許多多的歡笑，陪伴我們無數個夜晚，有小燕姐在電視機前的日子，總是充滿活力與熱情。」

▲出道66年的張小燕榮獲終身成就獎，感動許多電視人。（圖／三立提供）

韓國瑜也向小燕姐表達感激，「謝謝零負評又永遠充滿正能量的小燕姐，用身教和言教，以及許多充滿智慧的話語，帶給大家正向的價值觀與滿滿的力量」。他認為，小燕姐金鐘獎實至名歸，並獻上祝福。最後他表示，「我們喜歡你的，『聒噪』，妳陪伴我們，也請別忘了我們也在陪伴妳；電視只要有妳在的每一天，我們都不寂寞。」

9月網路上曾出現一篇「張小燕評韓國瑜」，立場明顯挺韓，引發網友熱議。也讓張小燕罕見在臉書上PO文澄清，「小燕姐還沒有決定要選誰，也沒有發表支持任何人的文章」，強調「要選自己覺得最適合的才是最好的」，文末更屬名「真正的小燕姐」，該篇文的原PO最後也已刪文道歉。

▲ 韓國瑜祝賀張小燕獲終身成就獎。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜、張小燕）

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

杏仁哥直播猛嗆黃捷：不尊重長輩！陳柏惟「16字突破盲點」喊：他是韓黑



不滿質詢抽籤！陳致中猛酸「沒必要這麼孬」...諷韓國瑜4關鍵字：混跑騙推



首度公開相挺！傅崐萁喊「我的兄弟」：盡力協助有心為台灣做事的韓國瑜

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

