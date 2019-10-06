「眼部中彈」女記者透過律師發聲…澄清假訊息：視力沒有改善！

▲印尼女記者香港採訪中彈，右眼永久失明。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

印尼女記者Veby Mega Indah於29日香港反送中示威採訪時，疑遭港警持槍從數公尺外發射橡膠彈擊中眼部倒地。她5日透過代表律師的Facebook專頁表示，有人對她的醫療狀況發表了未經其批准的評論，包括指她的視力有所改善，「全是不正確的消息。」

據香港《明報》報導，Veby Mega Indah是印尼語媒體SUARA旗下記者，29日當天在灣仔站行人天橋採訪示威活動時，遭港警開槍射中右眼眼眉。她的律師韋智達轉述，醫師診治後稱她的瞳孔因外力衝擊破裂，右眼將永久失明，永久損傷程度有待進一步手術後評估。

究竟當日橡膠子彈如何射中Indah？據悉，警方曾進行調查，指警員目標是她旁邊的擲汽油彈示威者，推斷橡膠子彈射中牆壁再反彈擊中她。

對於外界對Veby Indah的傷勢及康復情況眾說紛紜，她5日透過代表律師的Facebook專頁澄清不實訊息，所有有關她的醫療狀況，只會在她同意下，由其律師發佈。

此外，Indah提到，香港人正面對艱難的時間，而自己的想法跟所有前線的新聞工作人員一樣，會繼續堅守自己信念，勇於奉獻。她希望遭遇不會發生在第二個人身上，「我祈求沒有其他人會遭受到我所遭受的傷害。」

Veby Mega Indah由印尼來港7年，是本地印尼語免費報《Suara》的副主編。早前她曾發表聲明指，當時與其他記者站在一起，採訪灣仔稅務大樓一帶的活動，她正在做網上直播，突被警方一枚布袋彈或橡膠子彈射中，右眼嚴重受傷，眼四周也被割傷需縫針。

該聲明還表示，Indah有配戴記者證、穿反光衣、戴眼罩，頭戴寫有「Press」及「記者」字樣的頭盔。聲明強調，Indah絕不可能會被誤以為是示威者之一，並將向警務處處長提出刑事投訴及民事訴訟。

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