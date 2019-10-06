周錫瑋曝韓國瑜無所求、從未想選總統　「他想讓大家離苦得樂」

▲韓國瑜。（資料照／記者賴君欣攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜參選正當性屢受質疑。對此，前台北縣長周錫瑋4日在造勢活動上表示，韓國瑜從來沒有想過要選總統，「他只是想到天下苦人多，想要大家離苦得樂。」

周錫瑋表示，韓國瑜身上有幾樣政治人物少見的人格特質，像是做人客氣、願意彎腰、講話接地氣，懂人民的苦；且韓國瑜也懂經濟，因為一個地方經濟要發展，就是要把基層作生意的環境提升，地方要有人進來、要打之知名度，這樣生意才做得起來。

外界質疑韓國瑜是「落跑市長」，周錫瑋則說，一開始韓國瑜沒有要選高雄市長，也沒有要選總統，只是因為他想到「天下苦人多，想要大家離苦得樂」，所以才挺身而出站出來，他也稱讚韓國瑜個性隨和、無所求，不求功名富貴，所以支持韓國瑜選總統。

周錫瑋強調，自己支持韓國瑜選總統不是要求官，因為韓國瑜在初選中勝出，得到最多人的支持，這就是中華民國的民意，並反擊外界質疑「哪有落跑、誠信的問題？聽台灣老百姓的民意，就是誠信。」

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