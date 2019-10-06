　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

勇哥闖肯亞喝酒交友　隔天脫褲驚見「生殖器消失」送醫才知…被行割禮還吃掉！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲男子喝酒完起床，發現自己被行割禮，下體消失。（圖／翻攝自當地警方）

▲男子喝酒完起床，發現自己被行割禮，下體消失。（圖／翻攝自當地警方）

記者陳亭伃／綜合報導

非洲許多古老的部落，仍有一些傳統的禮俗，其中讓外界又好奇又害怕的割禮卻真實上演。一名51歲男子萬約克（Moses Wanyoike）到了肯亞的穆蘭加（Muranga）當地居民家作客，沒想到酒醉隔天後起床上廁所，驚覺自己的生殖器官已經被割掉，甚至已經被吞下肚。

根據英國《每日郵報》報導，萬約克在該地結交了一群傳統部落的朋友，一群人喝酒到凌晨，並且留宿在其中一人家中，當時在喝酒的過程中，大家就起鬨說「要將萬約克的生殖器官切除，讓他體驗割禮是什麼樣的感覺」，甚至還說可以拿來泡酒吃掉，作為消災解難的方式。

切香蕉，切陽具，切陰莖，斷根。（圖／達志影像／示意圖）

▲起床後驚覺生殖器官消失，甚至被吞下肚。（圖／示意圖／達志影像）

萬約克不以為然，認為只是在開玩笑，於是在帶有醉意之後就沉沉睡去，隔天萬約克感覺到想要上廁所，於是起身到廁所，脫下褲子之後才驚覺自己褲子後面已經被撕裂，而「生殖器官」已經不翼而飛，還在大量出血。萬約克的尖叫聲立刻就驚醒了附近的鄰居，立刻就找來救護人員。

萬約克被送到當地的醫院後，院方告訴他生殖器官已經找不到，相當有可能已經被「實行割禮的人」吞下肚，也只找到一部份的殘骸。萬約克痛苦的表示，喝酒時確實為大家只是在開玩笑，但竟然被有感覺的被割下陰莖，「現在對未來根本不知所措」。

當地警方表示，偷偷割下萬約克性器的人，恐怕有吸食毒品的前科，因為頭腦清醒的人不太可能犯下如此血腥的案件，「這顯然已經成為一個治安問題，應該要更加強打擊毒品」。目前有嫌疑者已經遭到羈押，將進一步接受調查。

►►讓眾人因為妳的美貌而尖叫

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
快訊／9人中彈、至少4人死亡！堪薩斯州傳槍響　嫌犯闖酒吧狂掃
吃火鍋撈出「女性護墊」…女客求償3千萬！結局免賠網戰翻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

茫哥夜遊公園　跌進100度溫泉「熟成帶血人肉」拖半吊皮肉爬回旅館！

韓國輸了風度「怒對觀眾比中指」　選手甩態遭禁賽3年…跪趴地上求原諒！

小黃司機轉頭問「淚臉女為何哭」　她自爆被賣當「孕婦妓院紅牌」結局超勇！

《小丑》上映3天「觀眾看到發毛」　主角一殺人就傳出鼓掌…警衝戲院上銬！

他揪4友尬80罐啤酒　嗨玩「漂白水洗頭＋剃眉」…隔天喉嚨全堵住變沙發臥屍！

世界首見「鑽中之鑽」　0.62克拉花8億年形成…訂不出價錢先收進俄國庫！

辣泰妹激戰完想回家　狗肺哥出拳打死「5天後變黑色裸屍」鄰居破門噴嘔吐物！

外送員媽「單手抱女嬰」牽腳踏車趕去托兒所　畫面曝移民辛酸

趴車逮小王！綠帽夫掛擋風玻璃遭「飆車狂甩7km」　過度換氣昏倒

快訊／堪薩斯州槍擊9人中彈！　槍手闖酒吧掃射至少4死

情侶吵架「開BMW撞我」超傻眼　黑衣男緊抓門把遭車甩尾拖著走

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

元朗休班警遭毆倒地拔槍制止　下秒遭丟汽油彈「險成火球」

「最會唱舞台魅力組」李艾薇x陳守恩　李玟一聽秒抬頭：我被妳震撼了！

白柴吹毛底下超大SIZE劇烈搖晃！媽自豪超會養：朋友以為牠3隻腳

爭不贏！男友測驗披薩切幾片問題　她不解份量差別暴怒：就多4片啊

警察X陳瑽《你把我灌醉》爆發力十足　李玟「說服我」：你把我灌醉了！

瓶罐全推倒、耳邊瘋狂喵喵叫！他神模仿貓主子「深夜惡搞」日常

該睡覺囉～老爸跟女兒玩睡前遊戲 拿奶嘴學「直播叫賣」：一百要不要！

慣性偷吃！網上約長腿妹開房間 被正宮抓包...他怒：你們拍什麼

外送員媽「單手抱女嬰」牽腳踏車趕去托兒所　畫面曝移民辛酸

趴車逮小王！綠帽夫掛擋風玻璃遭「飆車狂甩7km」　過度換氣昏倒

快訊／堪薩斯州槍擊9人中彈！　槍手闖酒吧掃射至少4死

仰賴中資拚經濟…「歐豬」葡萄牙經濟持續復甦　左派政黨力求國會過半　

「北韓600萬人擁手機」當賺錢工具或炫富　電話費助政府規避制裁發大財

勇哥闖肯亞喝酒交友　隔天脫褲驚見「生殖器消失」送醫才知…被行割禮還吃掉！

16歲腦麻兒和爸同造「神奇輔具」！　身障者也能游泳、開卡丁車

2歲兒拒吃熱狗當早餐！　狠母、同居人「輪番摑掌痛毆」虐死男童

女警誤殺鄰居案「關鍵證人慘死」！　嘴胸近距離中彈不治

哈吉貝西轉沖繩！日本3天連假泡湯　氣象廳：恐影響本州

38年南門市場暫別了！　柯文哲與攤商合唱「感恩的心」打包裝箱熄燈

快訊／ 港鐵疑車速過快出軌　「美孚→荔景」間撞隧道牆壁

中信盃黑豹旗／為棒球放棄第一志願彰女讀和美　可愛女隊長圓夢

找到Uber Eats折70元神券　網嗨爆猛用...他爽叫4單「慘被鎖帳」！苦主超多

中信盃黑豹旗／新軍龍津高中抽中興大附農　隊長想跟隊員道歉

16歲初夜獻陳冠希！嫩模比基尼辣秀蜜桃　「複製人閨蜜」超兇搶鏡

卓榮泰留言連儂牆聲援香港　批馬英九「還在說風涼話」

曾文溪畔市集音樂會　黃偉哲：歡迎民眾雙十連假到大內遊賞

繼承房產等白頭　8成新北二代等到40年房

餵母奶遭遇漲奶、乳房疼痛、乳腺炎...逾五成媽媽因此中斷哺乳

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

國際熱門新聞

嬰腿在動　醫懶改證明丟冰櫃等死

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶..

辣妹激戰完想回家　狗肺哥出拳打..

《小丑》上映3天「觀眾看到發毛..

準新娘婚前目睹未婚夫性侵女賓客

世界首見「鑽中之鑽」　0.62..

勇哥闖肯亞喝酒交友　隔天脫褲才..

即／紐約隨機殺人　流浪漢4死1..

紐約中國城街友遭鐵條攻擊　4死..

茫哥夜遊公園　跌進100度溫泉..

菲國監獄每年死5200人　肺結..

陸客「藍儂牆」噴漆慶中共70周..

CNN揭「川普答應習近平」香港..

猶太少年被逼跪地　低頭親同學鞋

更多熱門

相關新聞

酒醉男北捷咆哮　乘客驚恐「逃到鞋子都掉了」

台北捷運昨（5日）晚間8時，在關渡開往竹圍的路上，一名酒醉男子疑似情緒不穩大聲咆哮，嚇得乘客驚恐逃離，保全還一度表示要使用防狼噴霧。所幸最後男子在勸說之下提早下車，才結束這場驚魂記。

肯亞巴士超車撞上卡車　13死數十傷

新郎婚前喝醉 拿熨斗狠K準大舅

正妹泣訴被欺負　結果大逆轉

非洲最高峰跳傘意外　加拿大遊客亡

關鍵字：

非洲肯亞割禮性器酒醉

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

台女嗆台男：娶越女都老窮病　他貼23歲水某照打臉

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

高雄中油氣爆！外送員喊95加滿閃藍光

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

TWICE娜璉被誤會划水一年

大螢幕突出現張善為！　名字旁「附註一行現況」網友鼻酸了

金鐘54完整得獎名單出爐！

好市多神物殞落！苦主慘賠退坑：超雷

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

嬰腿在動　醫懶改證明丟冰櫃等死

連千毅掀全國大掃黑　知情人士：掃到「重點」了

更多

最夯影音

更多

情侶吵架「開BMW撞我」超傻眼　黑衣男緊抓門把遭車甩尾拖著走

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

元朗休班警遭毆倒地拔槍制止　下秒遭丟汽油彈「險成火球」

「最會唱舞台魅力組」李艾薇x陳守恩　李玟一聽秒抬頭：我被妳震撼了！

白柴吹毛底下超大SIZE劇烈搖晃！媽自豪超會養：朋友以為牠3隻腳

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面