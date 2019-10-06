勇哥闖肯亞喝酒交友　隔天脫褲驚見「生殖器消失」送醫才知…被行割禮還吃掉！

▲男子喝酒完起床，發現自己被行割禮，下體消失。（圖／翻攝自當地警方）

記者陳亭伃／綜合報導

非洲許多古老的部落，仍有一些傳統的禮俗，其中讓外界又好奇又害怕的割禮卻真實上演。一名51歲男子萬約克（Moses Wanyoike）到了肯亞的穆蘭加（Muranga）當地居民家作客，沒想到酒醉隔天後起床上廁所，驚覺自己的生殖器官已經被割掉，甚至已經被吞下肚。

根據英國《每日郵報》報導，萬約克在該地結交了一群傳統部落的朋友，一群人喝酒到凌晨，並且留宿在其中一人家中，當時在喝酒的過程中，大家就起鬨說「要將萬約克的生殖器官切除，讓他體驗割禮是什麼樣的感覺」，甚至還說可以拿來泡酒吃掉，作為消災解難的方式。

▲起床後驚覺生殖器官消失，甚至被吞下肚。（圖／示意圖／達志影像）

萬約克不以為然，認為只是在開玩笑，於是在帶有醉意之後就沉沉睡去，隔天萬約克感覺到想要上廁所，於是起身到廁所，脫下褲子之後才驚覺自己褲子後面已經被撕裂，而「生殖器官」已經不翼而飛，還在大量出血。萬約克的尖叫聲立刻就驚醒了附近的鄰居，立刻就找來救護人員。

萬約克被送到當地的醫院後，院方告訴他生殖器官已經找不到，相當有可能已經被「實行割禮的人」吞下肚，也只找到一部份的殘骸。萬約克痛苦的表示，喝酒時確實為大家只是在開玩笑，但竟然被有感覺的被割下陰莖，「現在對未來根本不知所措」。

當地警方表示，偷偷割下萬約克性器的人，恐怕有吸食毒品的前科，因為頭腦清醒的人不太可能犯下如此血腥的案件，「這顯然已經成為一個治安問題，應該要更加強打擊毒品」。目前有嫌疑者已經遭到羈押，將進一步接受調查。

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