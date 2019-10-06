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比全糖奶茶更甜！　他吃一口「台南鱔魚麵」嚇到跳起　在地人笑：鱔魚炒糖啊

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▲▼台南鱔魚意麵比全糖奶茶還甜。（圖／翻攝自PTT）

▲台南料理的特色就是什麼都會加糖。（圖／翻攝自PTT，下同）

記者黃可昀／綜合報導

到台南玩不能錯過的就是當地特色美食「鱔魚麵」，一名網友最近到台南旅遊，特地去朋友推薦的炒鱔魚店朝聖，雖然店址偏僻又不起眼，但客人滿到爆棚，生意好得不得了，就在他滿心期待地打開餐盒吃下第一口時，卻瞬間頭皮發麻，「媽呀！甜到炸裂！」實在是對台南人愛好糖的程度不敢恭維。

▲▼台南鱔魚意麵比全糖奶茶還甜。（圖／翻攝自PTT）

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▲原PO這時還不知道自己即將吃到超甜鱔魚麵。

原PO在PTT表示，雖然這間炒鱔魚店位在「一個鳥不生蛋的地方」，但用餐時間依舊人山人海，可見這是在地人最愛的隱藏美食，於是他雀躍地外帶了一份鱔魚意麵回飯店吃。正當原PO以為自己這次真的挖到寶，興奮地將意麵送入口中，沒想到才一碰到舌尖，他立刻嚇到跳起來，這個甜度「居然甜過我買正常甜的鮮奶茶！」他才吃一口就已經飽受驚嚇，不敢再繼續挑戰，馬上發文問網友，「太扯了吧，到底台南人是不是都吃糖配飯啊？」

▲▼台南鱔魚意麵比全糖奶茶還甜。（圖／翻攝自PTT）

▲台南人簡直愛糖如癡。

很多台南人跳出來表示，在他們的認知中，本來所有料理和飲品都要是甜的才對味，「你只有少糖和正常糖的選擇。」「台南人吃的糖比你吃的飯多。」「怎麼可能甜過奶茶！你被坑了，快去換一杯！」「台南人吃東西都配豐年果糖你敢嘴？」「原來是鱔魚炒糖，鱔魚是佐料，你可以點半魚。」「你奶茶點全糖是最低甜度喔！在地人都碼點3倍糖、5倍糖！」

還有外地人指出，「我上次買一碗鱔魚意麵，放地上馬上被螞蟻搬光光，給你參考。」「我有次去台南朋友家作客，他家的滷豬腳不是鹹的，是完全甜的，大概全糖。」「台南根本螞蟻市。」

甚至連台南人都自嘲說，「拿一根竹籤在台南上空喇一喇，可以喇出棉花糖。」「下次要吃鱔魚意麵記得點微糖。」「台南人窮到只剩下糖不是開玩笑的。」「台南鱔魚用糖養不是常識嗎？」

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