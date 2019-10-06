泌尿科醫師爆粗口「SHIT」藏洋蔥…教孩子「性自我保護」

▲台灣泌尿科醫學會至六龜高中傳遞性健康觀念。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

台灣泌尿科醫學會和豆子劇團攜手到偏鄉學校展開一系列的宣導列車，以「性自主與自我保護」為主題，將平日難啟齒的性健康議題，以生動活潑的話劇方式來呈現，泌尿科李嘉文醫師還將「SHIT」賦予新的意義，讓同學印象深刻。

宣導列車首站來到高雄六龜高中，為了貼近青少年，台灣泌尿科學會和豆子劇團合作，推出以「性自主與自我保護」為衛教主題的專屬話劇，劇情從網路交友延伸到自我保護，包括「網路上不知是否有真實的友誼」、「不知對方的長相與個性」、「不知對方是否真心」等等，以生動活潑的演出，吸引學生目光；緊接著由泌尿科醫師李嘉文登場，以幽默詼諧的方式將髒話「SHIT」整理出自我保護的口訣，Stop阻止與拒絕、Help求救與支援、Intuition相信直覺、Tell傾訴與告知。

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▲學生踴躍發言。（圖／記者許宥孺翻攝）

計畫主持人陳煜表示，將「性自主與自我保護」融入柔性但張力十足的戲劇與講座傳遞性健康衛教資訊，希望能帶給偏遠地區民眾或青少年正確又新穎的性健康知識，

常聽到的英文髒話「SHIT」被賦予新的意義，不僅輕鬆好記，也讓偏鄉學生對於「性自主與自我保護」有了進一步的認識，性健康觀念也跨越城鄉侷限，無遠弗屆。

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