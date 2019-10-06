《小丑》上映3天「觀眾看到發毛」　主角一殺人就傳出鼓掌…警衝戲院上銬！

▲《小丑》劇照。（圖／華納兄弟提供）

記者陳亭伃／綜合報導

DC電影中最著名的反派角色「小丑」，3日獨立電影《小丑Joker》正式上映，光是在美國票房上映當晚就有4億1230萬台幣的票房，台灣首日也有1700萬票房，然而這部電影卻在歐美地區引起不少抗議聲，其中又以加州最為嚴重，警方甚至收到威脅信導致一間戲院停播2場。

根據英國《每日郵報》報導，《小丑》電影除了讓影迷朝聖之外，其中更演示了社會貧富差距問題，已經社會金字塔結構潛在的問題，小丑之所以成為蝙蝠俠的死敵，更多的是綜合了整個高譚市的社會病態。然而有別於一般的正面英雄電影，《小丑》整部電影充滿黑暗感，不少觀眾在第一時間觀賞後，分享自己的心得，認為「這是一部相當恐怖的電影，它知道這社會正在發生什麼，已經帶來的恐怖問題」。

加州警方表示，一間戲院在2日晚間收到了威脅信，當晚直接取消兩場放映，直到隔天才恢復播放。紐約警方也表示，有民眾通報在戲院內有觀眾在每一幕小丑殺人時，都會起身鼓掌「這讓許多人感覺很毛骨悚然」，當時警方到場時將鼓掌的詭異觀眾請出場，以免造成其他民眾恐慌。

▲《小丑》劇情黑暗，不少民眾直呼hold不住。

《小丑》全球上映才三天，就有以扮演小丑為生的人，在網路上發出抵制聲浪，「這部電影已經扭曲了小丑帶給大家歡樂的涵義，必須要盡快停播，以免誤導社會大眾」。《小丑》的導演菲利浦斯（Todd Phillips）驚訝的表示，對於社會大眾給這部電影的負面評論，令他吃驚，因為相較於其他動作片，「暴力在這已經被美化許多」。

此外，《小丑》自預告片上線後，暗網也不斷傳出「恐怖槍擊」的威脅，不禁讓人回想起2012年《黑暗騎士：黎明昇起》在一間戲院播映時出現大槍殺，造成12人死亡。因此目前全美戲院發布「禁止變裝、戴面具、小丑妝容」者進場的規定。

然而，在這些種種的恐懼、規定之下，其實該電影最終希望表達的，還是希望大家重視社會病態、人性黑暗，讓世界可以往更好的方向邁進。

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