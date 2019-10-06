市政行程硬拉民眾黨參選人同框　柯文哲：在外面就當作民眾

▲柯文哲逛市集 。（圖／柯粉俱樂部提供）

記者楊亞璇／台北報導

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲近日在市政行程中，拉民眾黨參選人站在其身旁「同框」，挨議員批評黨政不分、行政不中立。對此，柯文哲6日在桃園龜山仁德宮受訪回應，「大概是這樣⋯有時候⋯要怎麼講⋯就是說，他們⋯就好像你們站在後面，不過在市府裡面不會讓他們進來，在外面就當作民眾」，並稱「盡量市政府直接舉辦的活動就不要」。

針對民眾黨開始海選不分區立委，柯文哲認為，向天下徵才，也是他們一貫的政治理念，「開放政府、全民參與、公開透明」，這也是從2014第一次進入台北市長的選舉到現在，他思考過去在間接民主政治，人民跟政府只有每4年投票那一天有關係，要解決這個問題，因此過去5年也做了很多改革，台北市有青年事務委員會、公民事務委員會、還有廉政透明委員會，都開放社會自動報名，進入政府。

柯文哲指出，因為過去經驗成功，政治的基本「民主自由」，民主為人民所共有，所以把政府打開讓人民參與，這也是延續過去的經驗，也會成立遴選選委員會來選，可以的就當立委，排到前面去，若條件還不錯，是年輕有幹勁、理想的人選，放在後半段，但是他可以進入立法院從助理做起，給他一個機會，不用靠任何關係或是政二代，有機會參與台灣政治。

至於名額有幾人，柯文哲稱不可知，還不曉得多少人報名，情況會怎樣，好的會往前移，有待琢磨、所謂年輕人，就進入立法院從助理做起，是不錯方法。而是否讓好的人選進入安全名單，柯文哲表示，畢盡以台北市政府level找人有點偏頗，他也問過郭董有沒有人介紹，因為自己找不能cover全部，讓大家網路自由報名，多元徵求人才。蔡沁瑜列不分區？柯說，「目前沒有這個規劃，不過可以考慮」。