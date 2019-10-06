先是租屋處再換工作室…人妻外遇連榨2男　還用兒子手機拍「衝刺尖叫片」

▲人妻跟丈夫分居後的感情生活更加豐富，還連續劈腿2男，發生多次性行為，甚至用兒子的手機拍性愛片。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名男子與妻子分居兩地，時間長達一年多，但妻子的生活卻更加「充實」，先認識一名壯漢，並在女方的租屋處激戰多回，事後人妻仍不滿足，決定繼續狩獵，又結識另一名男子，還主動到其工作室求歡，接著又是多回合的戰鬥；而這鹹溼的一切，人妻都用兒子的手機拍下…讓其丈夫的世界從此瀰漫綠光。

起訴書指出，人妻與丈夫結婚11年，發生大大小小的爭吵，到了2016年，兩人分居並打起離婚官司，直到去年法院裁判准離婚，但接近2年的時間，人妻偷吃2小王，還拍下性愛影像，直到去年7月間，丈夫無意間在兒子的手機與平板電腦內發現鹹溼的片段。

丈夫這才驚知被戴2種綠帽，且這兩綠帽不斷交錯堆疊，看著老婆對不同男人腿開開還叫爽爽，他簡直氣炸了，堅決提告3人通姦！開庭時，王女坦承與2小王交往時，提過正在辦離婚手續，但2男皆辯稱不知道女方有家室。

檢方查證發現，2017年3月間，其中一名小王曾到王女租屋處帶走兒子，而性愛影片等證據顯示另一名小王應也知悉人妻已婚，因此5日依通姦罪將3人一併起訴。

不再眷戀青春，因為我持續擁有