　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「蔬果恐懼症」看到就想吐！偏食女22年只吃速食　焦慮失眠恐失明

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼炸雞,雞肉,高熱量,雞翅,雞塊,雞腿。（圖／翻攝自pixabay）

▲ 楊曼多年來只吃速食。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

許多人都有輕微的挑食，但英國諾里奇的楊曼（Jade Youngman）已經因為極端的偏食疾病面臨失明危機。25歲的楊曼罹患影響全球3%人口的「避免性限制性食物攝入障礙（ARFID）」，已經22年沒吃過蔬果，幾乎只吃披薩、義大利麵、洋芋片和雞塊等加工食品。

《每日郵報》報導，楊曼只要看見盤子裡出現水果或蔬菜，就會噁心想吐，有時甚至會真的嘔吐。她問過許多治療師，希望改善她的偏食，但毫無效果。楊曼不僅飽受焦慮與抑鬱的折磨，醫生也已經警告，由於缺乏必要的營養，她還面臨失去視力的危險。

楊曼描述，「把一盤水果或蔬菜放在我面前就等於把一盤狗屎放在我面前，然後叫我『吃了它』。蔬果出現在我面前就會讓我痛苦不堪，吃了會吐的。這就像是一種生理反應，如果我用左手把它（蔬果）放進嘴裡，在它進到口中以前，右手就會把左手抽走。我知道我吃蔬果不會死，也知道它可能會很好吃，但我無法放進嘴裡。我已經試過了，但是我做不到。」

▲健康，飲食，生機，蔬果，女子，女生，女性。（圖／pakutaso）

▲ 楊曼只要看見蔬果就會覺得噁心。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

此前，英國也曾發生類似案例。18歲的戴爾（Harvey Dyer）也是ARFID患者，只吃洋芋片和巧克力，2018年10月右眼突然失明。還有一名來自布里斯托的19歲青年，在吃了一輩子的洋芋片後失明，被迫輟學。

楊曼說道，「我沒有失明，但戴爾的狀況和我很相似，所以我真的很擔心。我總是很累，每天都過得很艱難，最後只能依賴咖啡因，但我知道這也對我的身體不好。我缺乏鐵質，必須吃藥。我不確定這還對我的健康造成什麼影響，因為醫生似乎沒有意識到我的問題是一種醫療狀況，所以沒有對我做任何檢查。」她擔心若自己懷孕，缺乏必要的營養會對腹中胎兒的健康造成影響，也沒有自信能夠鼓勵孩子攝取健康的食物。

楊曼從3歲就開始拒絕某些食物，當時醫生說是偏食，並告訴她的父母，她長大後就會改善。但當她開始上學，便意識到自己和他人的不同，成年以來只吃雞塊、披薩、義大利麵和薯條等等加工食品，曾接受行為療法、找上催眠師，試圖控制她對蔬果的恐懼症，但狀況始終沒有好轉，至今仍在尋找能幫助她的人。

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
Angelababy摘婚戒！憔悴素顏「狂遮臉」…粉絲一看照暴
快訊／退選後首同台馬英九　郭台銘：他受委屈！需要我抱抱嗎
被戴兩頂綠帽！人妻連榨2男　夫看兒子手機驚見「衝刺片」崩潰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美分析師：若美想與中國達成貿易協定　「對台軍售」可能被暫緩

「蔬果恐懼症」看到就想吐！偏食女22年只吃速食　焦慮失眠恐失明

以死明志！泰國法官抗議司法干預…宣讀法律誓詞後　當庭舉槍自轟

辣泰妹激戰完想回家　狗肺哥出拳打死「5天後變黑色裸屍」鄰居破門噴嘔吐物！

發現1800前羅馬帝國沈船！　船上「古代番茄醬」保存完整

眼花看錯小數點！　72歲翁彩券中1.5萬元領獎「多出千萬」

伊拉克反政府示威「5天近百死」！　聯合國：暴力必須停止

《小丑》上映3天「觀眾看到發毛」　主角一殺人就傳出鼓掌…警衝戲院上銬！

影／寶寶腿還在動…醫生「懶得改」死亡證明　直接丟停屍間冰櫃等死

建交70周年！北韓官媒：將推動與中友好更上層樓　為區域和平奮鬥

情侶吵架「開BMW撞我」超傻眼　黑衣男緊抓門把遭車甩尾拖著走

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

元朗休班警遭毆倒地拔槍制止　下秒遭丟汽油彈「險成火球」

爭不贏！男友測驗披薩切幾片問題　她不解份量差別暴怒：就多4片啊

「最會唱舞台魅力組」李艾薇x陳守恩　李玟一聽秒抬頭：我被妳震撼了！

白柴吹毛底下超大SIZE劇烈搖晃！媽自豪超會養：朋友以為牠3隻腳

該睡覺囉～老爸跟女兒玩睡前遊戲 拿奶嘴學「直播叫賣」：一百要不要！

慣性偷吃！網上約長腿妹開房間 被正宮抓包...他怒：你們拍什麼

警察X陳瑽《你把我灌醉》爆發力十足　李玟「說服我」：你把我灌醉了！

瓶罐全推倒、耳邊瘋狂喵喵叫！他神模仿貓主子「深夜惡搞」日常

美分析師：若美想與中國達成貿易協定　「對台軍售」可能被暫緩

「蔬果恐懼症」看到就想吐！偏食女22年只吃速食　焦慮失眠恐失明

以死明志！泰國法官抗議司法干預…宣讀法律誓詞後　當庭舉槍自轟

辣泰妹激戰完想回家　狗肺哥出拳打死「5天後變黑色裸屍」鄰居破門噴嘔吐物！

發現1800前羅馬帝國沈船！　船上「古代番茄醬」保存完整

眼花看錯小數點！　72歲翁彩券中1.5萬元領獎「多出千萬」

伊拉克反政府示威「5天近百死」！　聯合國：暴力必須停止

《小丑》上映3天「觀眾看到發毛」　主角一殺人就傳出鼓掌…警衝戲院上銬！

影／寶寶腿還在動…醫生「懶得改」死亡證明　直接丟停屍間冰櫃等死

建交70周年！北韓官媒：將推動與中友好更上層樓　為區域和平奮鬥

懷石料理、握壽司及涮涮鍋都有　莞固和食台灣一號店10/7開幕

談韓國瑜赴美　洪秀柱：上次我拒絕去就受傷害了

嫌治療費太貴！失控男抓起狗「重摔＋怒踹2腳」　幼女慌張肉身擋

路邊正妹「挺出E級雙球」襯衫扣子當場爆開！　畫面曝光好害羞

美國推出用「噴」的雪碧！好喝又好玩　網：能喝的殺蟲劑？

楊冪P圖走鐘照被出賣！　「五官全磨平」露餡…粉絲氣炸：什麼鬼啊

日職／宋家豪季後賽連2天登板　154公里速球三振柳田悠岐

陳柏良聲明因個性差異離婚　蘭卡斯特力挺：場上場下都是好人

劉若英嗨唱新生代夯歌...喜收粉絲「2簍大閘蟹」：覺得自己非常紅

劉詩詩產後6個月首復工！　新戲搭人氣男神「超高顏值組合」網炸翻

當街全武行！男子酒後嗆聲「看X小」　小女友不顧內衣走光熊抱勸架

國際熱門新聞

嬰腿在動　醫懶改證明丟冰櫃等死

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶..

《小丑》上映3天「觀眾看到發毛..

準新娘婚前目睹未婚夫性侵女賓客

世界首見「鑽中之鑽」　0.62..

即／紐約隨機殺人　流浪漢4死1..

紐約中國城街友遭鐵條攻擊　4死..

菲國監獄每年死5200人　肺結..

陸客「藍儂牆」噴漆慶中共70周..

猶太少年被逼跪地　低頭親同學鞋

CNN揭「川普答應習近平」香港..

韓國輸了風度「怒對觀眾比中指」..

菲律賓「死亡監獄」年死5200..

她幫鄰保管情趣用品　打開竟是腐..

更多熱門

相關新聞

只吃洋芋片薯條　17歲少年竟失明

英國出現因挑食而導致的驚人病例，一名青少年多年來只吃薯條、洋芋片、香腸等加工食品，到了17歲竟然失明。有醫師認為，這只是極端個案，但愛吃零食的人或許也開始緊張，真的有失明的可能嗎？

最惹人厭的水果排名竟然有它！

「危險便當」3格配菜全中！2千人吵翻

他掉包餅乾袋撈飼料　挑食汪秒嗑

用拋的才吃！柴柴吃飯怪癖惹瘋媽

關鍵字：

挑食偏食ARFID

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

台女嗆台男：娶越女都老窮病　他貼23歲水某照打臉

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

高雄中油氣爆！外送員喊95加滿閃藍光

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

TWICE娜璉被誤會划水一年

大螢幕突出現張善為！　名字旁「附註一行現況」網友鼻酸了

金鐘54完整得獎名單出爐！

好市多神物殞落！苦主慘賠退坑：超雷

連千毅掀全國大掃黑　知情人士：掃到「重點」了

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

OL收膠檯噴出本體！隱藏真相大破滅

更多

最夯影音

更多

情侶吵架「開BMW撞我」超傻眼　黑衣男緊抓門把遭車甩尾拖著走

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

元朗休班警遭毆倒地拔槍制止　下秒遭丟汽油彈「險成火球」

爭不贏！男友測驗披薩切幾片問題　她不解份量差別暴怒：就多4片啊

「最會唱舞台魅力組」李艾薇x陳守恩　李玟一聽秒抬頭：我被妳震撼了！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面