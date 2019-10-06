「蔬果恐懼症」看到就想吐！偏食女22年只吃速食　焦慮失眠恐失明

▲ 楊曼多年來只吃速食。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

許多人都有輕微的挑食，但英國諾里奇的楊曼（Jade Youngman）已經因為極端的偏食疾病面臨失明危機。25歲的楊曼罹患影響全球3%人口的「避免性限制性食物攝入障礙（ARFID）」，已經22年沒吃過蔬果，幾乎只吃披薩、義大利麵、洋芋片和雞塊等加工食品。

《每日郵報》報導，楊曼只要看見盤子裡出現水果或蔬菜，就會噁心想吐，有時甚至會真的嘔吐。她問過許多治療師，希望改善她的偏食，但毫無效果。楊曼不僅飽受焦慮與抑鬱的折磨，醫生也已經警告，由於缺乏必要的營養，她還面臨失去視力的危險。

楊曼描述，「把一盤水果或蔬菜放在我面前就等於把一盤狗屎放在我面前，然後叫我『吃了它』。蔬果出現在我面前就會讓我痛苦不堪，吃了會吐的。這就像是一種生理反應，如果我用左手把它（蔬果）放進嘴裡，在它進到口中以前，右手就會把左手抽走。我知道我吃蔬果不會死，也知道它可能會很好吃，但我無法放進嘴裡。我已經試過了，但是我做不到。」

▲ 楊曼只要看見蔬果就會覺得噁心。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

此前，英國也曾發生類似案例。18歲的戴爾（Harvey Dyer）也是ARFID患者，只吃洋芋片和巧克力，2018年10月右眼突然失明。還有一名來自布里斯托的19歲青年，在吃了一輩子的洋芋片後失明，被迫輟學。

楊曼說道，「我沒有失明，但戴爾的狀況和我很相似，所以我真的很擔心。我總是很累，每天都過得很艱難，最後只能依賴咖啡因，但我知道這也對我的身體不好。我缺乏鐵質，必須吃藥。我不確定這還對我的健康造成什麼影響，因為醫生似乎沒有意識到我的問題是一種醫療狀況，所以沒有對我做任何檢查。」她擔心若自己懷孕，缺乏必要的營養會對腹中胎兒的健康造成影響，也沒有自信能夠鼓勵孩子攝取健康的食物。

楊曼從3歲就開始拒絕某些食物，當時醫生說是偏食，並告訴她的父母，她長大後就會改善。但當她開始上學，便意識到自己和他人的不同，成年以來只吃雞塊、披薩、義大利麵和薯條等等加工食品，曾接受行為療法、找上催眠師，試圖控制她對蔬果的恐懼症，但狀況始終沒有好轉，至今仍在尋找能幫助她的人。

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

