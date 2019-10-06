Pixel 4官方規格表曝光　搭載Pixel神經核心晶片處理圖像更升級！

▲ Google在時代廣場掛上發表會橫幅廣告，曝光「珊瑚新色」。（圖／取自Reddit／LousyTX）

記者李瑞瑾／綜合報導

在過去的兩個月中，Google Pixel 4和Pixel 4 XL的硬體規格不斷被爆，甚至將完整的規格表發佈到YouTube。外媒《9to5Google》獨家取得了Google Pixel 4的正式規格表，其中包括一個以前未知的細節，即「Pixel神經核心晶片（Pixel Neural Core）」。

《9to5Google》表示，就規格而言，與先前謠言、爆料和基準測試中發布的許多內容完全吻合。包括Snapdragon 855處理器、6GB RAM、90Hz螢幕顯示等，在官方規格表確認了所有這些詳細信息。在處理器部分，Google Pixel 4和Pixel 4 XL均被標記為具有「Pixel神經核心晶片」。

去年，在名為「Pixel Visual Core」的專用圖像處理晶片的幫助下，Pixel 3打敗了包括iPhone在內的智慧型手機，在相機領域的競爭中遙遙領先。到了2019年，Google似乎正在將其替換為Neural Core，新名稱強調了該晶片使用神經網絡技術來處理圖像。

▲ Google Pixel 4和Pixel 4 XL官方規格表曝光。（表／記者李瑞瑾製）

除了規格表之外，9to5Google還獲得了美國每個Pixel 4包裝盒中所含物品的確切詳細信息。具體來說，盒中會有電話、1m USB-C至USB-C電纜，18W USB-C充電頭，快速街頭轉換器（USB-A至USB-C）、SIM卡退卡工具和一個快速入門指南。

在曝光的盒裝內容物可以發現，Pixel 4不會配備去年Pixel 3隨附的USB-C耳機轉接器或USB-C耳機，至少在美國沒有。在某些國家／地區，法律要求電話OEM包括耳機，而這些國家／地區可能會收到USB-C耳機。此外，9to5Google的斯蒂芬·霍爾（Stephen Hall）還被告知存在第二代Pixel Buds。

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