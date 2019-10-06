　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Pixel 4官方規格表曝光　搭載Pixel神經核心晶片處理圖像更升級！

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Google在時代廣場掛上發表會橫幅廣告。（圖／取自Reddit／LousyTX）

▲ Google在時代廣場掛上發表會橫幅廣告，曝光「珊瑚新色」。（圖／取自Reddit／LousyTX

記者李瑞瑾／綜合報導

在過去的兩個月中，Google Pixel 4和Pixel 4 XL的硬體規格不斷被爆，甚至將完整的規格表發佈到YouTube。外媒《9to5Google》獨家取得了Google Pixel 4的正式規格表，其中包括一個以前未知的細節，即「Pixel神經核心晶片（Pixel Neural Core）」。

《9to5Google》表示，就規格而言，與先前謠言、爆料和基準測試中發布的許多內容完全吻合。包括Snapdragon 855處理器、6GB RAM、90Hz螢幕顯示等，在官方規格表確認了所有這些詳細信息。在處理器部分，Google Pixel 4和Pixel 4 XL均被標記為具有「Pixel神經核心晶片」。

去年，在名為「Pixel Visual Core」的專用圖像處理晶片的幫助下，Pixel 3打敗了包括iPhone在內的智慧型手機，在相機領域的競爭中遙遙領先。到了2019年，Google似乎正在將其替換為Neural Core，新名稱強調了該晶片使用神經網絡技術來處理圖像。

▲▼ Google Pixel 4和Pixel 4 XL官方規格表曝光。（資料來源／9to5Google）

▲ Google Pixel 4和Pixel 4 XL官方規格表曝光。（表／記者李瑞瑾製）

除了規格表之外，9to5Google還獲得了美國每個Pixel 4包裝盒中所含物品的確切詳細信息。具體來說，盒中會有電話、1m USB-C至USB-C電纜，18W USB-C充電頭，快速街頭轉換器（USB-A至USB-C）、SIM卡退卡工具和一個快速入門指南。

在曝光的盒裝內容物可以發現，Pixel 4不會配備去年Pixel 3隨附的USB-C耳機轉接器或USB-C耳機，至少在美國沒有。在某些國家／地區，法律要求電話OEM包括耳機，而這些國家／地區可能會收到USB-C耳機。此外，9to5Google的斯蒂芬·霍爾（Stephen Hall）還被告知存在第二代Pixel Buds。

►　Google發表會10/15登場　時代廣場橫幅廣告曝Pixel 4「珊瑚新色」

ET快訊
桃園機場飛機離位「引擎撞空橋」！日航班機延誤
花蓮鋼管紅茶老店「65元花生湯」用罐頭+糖水！
跟連千毅買包！人夫噴4萬安太座「YSL變Y8L」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Pixel 4官方規格表曝光　搭載Pixel神經核心晶片處理圖像更升級！

獨家直擊回顧／微軟欲以軟體改寫硬體歷史 Surface發表會四大意義　

電池、相機躍進　iPhone 11 Pro Max奪《消費者報告》手機排行冠軍

「瑪利歐賽車巡迴賽」首周下載數達9千萬！破任天堂手遊最佳記錄

Surface Slim Pen實測／這支筆可充電　隨時吸附在機身不怕掉

反霸凌！IG「Restrict」功能上線　讓用戶低調隱藏霸凌者言論

Google資安研究團隊示警：14款安卓手機有漏洞

WhatsApp測試「訊息自動銷毀」功能　保護用戶隱私安全

Snapchat CEO史匹格：AR智慧眼鏡大規模普及至少還要10年

MacOS Catalina用戶可直接下載Apple Arcade遊戲訂閱服務　新版本下周可能發佈

情侶吵架「開BMW撞我」超傻眼　黑衣男緊抓門把遭車甩尾拖著走

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

元朗休班警遭毆倒地拔槍制止　下秒遭丟汽油彈「險成火球」

爭不贏！男友測驗披薩切幾片問題　她不解份量差別暴怒：就多4片啊

「最會唱舞台魅力組」李艾薇x陳守恩　李玟一聽秒抬頭：我被妳震撼了！

白柴吹毛底下超大SIZE劇烈搖晃！媽自豪超會養：朋友以為牠3隻腳

慣性偷吃！網上約長腿妹開房間 被正宮抓包...他怒：你們拍什麼

該睡覺囉～老爸跟女兒玩睡前遊戲 拿奶嘴學「直播叫賣」：一百要不要！

警察X陳瑽《你把我灌醉》爆發力十足　李玟「說服我」：你把我灌醉了！

瓶罐全推倒、耳邊瘋狂喵喵叫！他神模仿貓主子「深夜惡搞」日常

Pixel 4官方規格表曝光　搭載Pixel神經核心晶片處理圖像更升級！

獨家直擊回顧／微軟欲以軟體改寫硬體歷史 Surface發表會四大意義　

電池、相機躍進　iPhone 11 Pro Max奪《消費者報告》手機排行冠軍

「瑪利歐賽車巡迴賽」首周下載數達9千萬！破任天堂手遊最佳記錄

Surface Slim Pen實測／這支筆可充電　隨時吸附在機身不怕掉

反霸凌！IG「Restrict」功能上線　讓用戶低調隱藏霸凌者言論

Google資安研究團隊示警：14款安卓手機有漏洞

WhatsApp測試「訊息自動銷毀」功能　保護用戶隱私安全

Snapchat CEO史匹格：AR智慧眼鏡大規模普及至少還要10年

MacOS Catalina用戶可直接下載Apple Arcade遊戲訂閱服務　新版本下周可能發佈

世田賽／鄭兆村標槍亞洲唯一進決賽　目標90M以上克服緊張拼牌

基隆才有！2間咖啡廳「吉古堡、甜不辣三明治」外地人必收藏

5歲女童被保母兒子壓頭「逼張嘴」　噁心記憶揮之不去：想自殺

巴鈺金鐘完「整晚沒睡」一早直接上工！　私下「累癱照」曝光超辛酸

周錫瑋曝韓國瑜無所求、從未想選總統　「他想讓大家離苦得樂」

影／涉嫌參與暴動＋襲警　14歲大腿「中彈」少年遭逮捕

「眼部中彈」女記者透過律師發聲…澄清假訊息：視力沒有改善！

布萊格曼陽春砲轟史奈爾　季後賽7發專轟王牌明星

獨／連千毅「護衛隊長」遭提報治平　警認砸店關鍵影曝！他喊冤：我去調停

金鐘慶功／龍劭華「沒戲演會死」　簽下終身契：一毛錢拿不到

3C家電熱門新聞

3C達人破解「4大手機充電迷思..

Apple啟動iPhone 6..

16款LINE貼圖下殺2.5折..

Google資安研究團隊示警：..

微軟欲以軟體改寫硬體歷史

iPhone 11 Pro M..

iPhone 11大賣　日媒報..

iPhone 12將採用「螢幕..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

DxOMark釋出ZenFon..

任天堂手遊「瑪利歐賽車巡迴賽」..

惡質 App　試用3天被扣款3..

Apple Watch 3 &..

外媒爆：2020年iPhone..

更多熱門

相關新聞

Google資安研究團隊示警：14款安卓手機有漏洞

Google資安研究團隊Project Zero近期在Android作業系統上發現了零時差漏洞（Zero-day，還沒有修補程式的安全漏洞），且這項漏洞目前已被以色列駭客公司NSO作為攻擊的途徑。Project Zero目前存在這項漏洞的安卓手機，包括了三星Galaxy S7、S8、S9、華為P20在內的14款機型。

Google、Levi’s推出第二代智慧型外套Jacquard！　可觸控拍照

Versace 2020春夏與Google有關？

美籍旅客來台重機自助遊　導航誤上國道＆車又突熄火

投資買老大，別買老二！

關鍵字：

GooglePixel 4Pixel Neural Core

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

高雄中油氣爆！外送員喊95加滿閃藍光

金鐘54完整得獎名單出爐！

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

連千毅掀全國大掃黑　知情人士：掃到「重點」了

TWICE娜璉被誤會划水一年

連千毅坐監爽爽過　掏錢買電視看

大螢幕突出現張善為！　名字旁「附註一行現況」網友鼻酸了

哈吉貝最快今誕生！一路西衝恐大轉彎

好市多神物殞落！苦主慘賠退坑：超雷

謝盈萱突彎腰「向吳宗憲道歉了」

更多

最夯影音

更多

情侶吵架「開BMW撞我」超傻眼　黑衣男緊抓門把遭車甩尾拖著走

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

元朗休班警遭毆倒地拔槍制止　下秒遭丟汽油彈「險成火球」

爭不贏！男友測驗披薩切幾片問題　她不解份量差別暴怒：就多4片啊

「最會唱舞台魅力組」李艾薇x陳守恩　李玟一聽秒抬頭：我被妳震撼了！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面