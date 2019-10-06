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影／公車拋錨！10熱心壯男齊力推車　網定睛一看「值得了」：健出新高度

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記者張嘉晏／綜合報導

生活中幾乎所有大大小小的事都需要用到肌肉，養成運動習慣、把身體練好是相當必要的。一名女網友今日也在臉書貼出健身房員工幫忙推動公車的影片，平時的訓練讓他們隨時都能幫得上忙，不少網友看完也大讚「第一次看到推公車，厲害了」、「腿等一下不用練了」。

「看到夥伴那麼團結真心感到敬佩！」一名女網友6日在臉書「爆廢公社」中貼出「10男推公車」的影片，原來當時有輛公車在台北市中山區民權東路附近拋錨，交警指揮交通之際，也向附近民眾尋求協助。

在World Gym工作的女員工還原當時情況，她表示當時其實是同事們在健身房門口宣傳，大家一看到交警前來詢問，二話不說就衝上前幫忙推車。只見8位紅衣和2位黑衣男子，大喊「1、2、3」後齊出力，便順利把公車推到路邊較安全的地方。女員工也笑說，大家平時的鍛鍊都值得了，果然還是要養成健身習慣才能隨時派上用場。

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▲▼ 健身教練推公車 。（圖／網友花育暄授權提供）

▲▼ 健身房員工幫忙推公車 。（圖／網友花育暄授權提供）

▲▼ 健身教練推公車 。（圖／網友花育暄授權提供）

貼文一出，網友們也不禁讚嘆，還開玩笑表示若把全健身房的人都叫來，應該可以把公車抬起來了，「熱心的帥哥群」、「我以為一路推回車廠」、「腿等一下不用練了」、「健身健出新高度，人家用啞鈴槓鈴健身，你們用的是公車」、「第一次看到推公車的，厲害了」。

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