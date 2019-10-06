Surface家族零組件曝光！鍵盤比便條紙還輕薄 適合怕提重物的OL

▲微軟新品發表會現場直擊。（影／記者周康玉攝）

記者周康玉／美國紐約報導

《ETtoday新聞雲》記者實際體驗三款Surface筆電，除了輕巧，外觀也有多種選擇，如果你是商務需求的粉領族，中型的托特包也可輕易放入，適合怕提重物的OL。

Surface Laptop 3主打金屬一體成形機殼，除了砂岩金和鈷藍色兩種顏色的鋁合金屬板外，也可搭配溫潤質感的麂皮（Alcantara）飾板。

輕巧度方面，微軟號稱筆 MacBook Pro輕，仔細比較，15吋的Surface Laptop 3為1.55 KG，MacBook Pro 15吋為1.83kg，實際體驗手感的確不是太沉重，但再拿久一點就不知道了。

Surface Pro X和Surface Pro 7兩者都主打兼具筆電和平板功能。其中，Surface Pro X厚度僅有5.33mm、重量僅1.68磅，是Surface Pro有史以來最薄、最輕的筆電。

發表會現場有一列展示台十分獨樹一格，不像現場所有展示區都陳列精美的成品，而是把三款Surface新筆電的零組件全部拆解，一字排開。拆解後的鍵盤竟比記者手上的便條紙小本還薄（我的便條紙才4-5張而已）。

▼微軟Surface 家族零組件曝光，鍵盤比幾張便條紙還薄。（圖／記者周康玉攝）

▼微軟Surface 家族零組件曝光。（圖／記者周康玉攝）

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