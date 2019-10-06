秘魯籍竊賊橫行！出沒五星級飯店、咖啡廳狂偷　北市犯案至少5起

▲秘魯籍竊賊專偷知名飯店大廳、咖啡廳的消費者財物。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

2名秘魯籍中年男子來台，竟在知名飯店及咖啡廳躡手躡腳、當起偷竊大盜！日前台北市一名受害民眾到連鎖咖啡廳消費時發現他的後背包不見了，而包包裡頭現金就有2萬多元，連忙報警。大安分局獲報後即成立專案小組偵辦，將2名犯嫌逮捕法辦。

警方經過一週的追查，確認是2名秘魯籍犯嫌，分別為40歲及50歲男子，為防止他們潛逃出境，立即向地檢署聲請拘票獲准並通報境管。終於5日清晨，2嫌要出境之際，被航警局攔下並通知大安分局，起獲贓款約2萬餘元、贓物2台知名品牌高級相機價值約20萬元，全案依涉嫌竊盜罪嫌移送北檢偵辦，並經檢察官聲押。

▲2名秘魯籍中年男子到處行竊，北市至少犯案5起。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

辦案人員調查發現，2嫌在台北市至少犯下5起偷竊紀錄，也得知2嫌曾到中南部，因此不排除中南部地區也有犯罪。大安分局呼籲，希望受害的消費者能出面協助指認，以利案件調查偵辦。

▼2名秘魯籍竊盜落網，依涉嫌竊盜罪嫌移送北檢偵辦。（圖／記者孫于珊翻攝）

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