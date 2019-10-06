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戴口罩反對《禁蒙面法》！港民今「號召300萬人」維園集會

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▲▼香港網友號召300萬人6日到維園遊行。（圖／翻攝自香港臉書社團）

▲香港網友號召300萬人6日到維園集會。（圖／翻攝自香港臉書社團）

記者朱世凱／綜合報導

香港特首林鄭月娥祭出《禁蒙面法》並且於5日凌晨0時開始實施，當天下午就有大批民眾不懼刑責，戴著口罩帽子到銅鑼灣聚集示威；晚間又有網友發起「10月6日維園見」活動，希望動員300萬港人繼續走上街頭反對該法。據悉，活動時間自下午2點開始，於維多利亞公園集合，形式則為「和平宗教集會」。

綜合港媒報導，網友此次的訴求除了讓民眾戴上口罩、面具反對《禁蒙面法》外，也要求政府追究向18歲學生心口開實槍，以及射傷印尼女記者右眼的警察行為。網友也刻意在活動資訊提及，「近日惡菌滿佈很容易生病，我們呼籲所有人帶上口罩出席。」

▼《禁蒙面法》引爆香港多個區域的警民衝突。（圖／路透）

▲▼香港政府祭出禁止蒙面法規,香港反送中,禁蒙面法。（圖／路透）

報導再指，香港在嚴重的示威衝突後幾乎陷入半癱瘓的狀態，有24名民主派立法會議員緊急向香港高等法院申請臨時禁制令，要求暫緩《禁蒙面法實施，並針對港府引用緊急法提出司法覆核，法庭預計今（6）日上午開庭處理。

林鄭月娥昨日下午發表電視談話中提到，示威者惡意破壞鐵路、政府建築物及商舖等，希望大家能夠支持政府依法制暴，共同譴責暴力，讓香港盡快回復平靜。她也說，這樣極端暴力的情況，說明了香港的公眾安全已經受到危害，「也是港府引用緊急法訂立《禁蒙面法》的堅實理據。」

報導也稱，現在各界都在盯著今日的這場遊行，想從中觀察如果港府得知民眾仍舊戴著口罩挑戰《禁蒙面法》，將會採取何種行動。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下 

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