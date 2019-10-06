美國靜悄悄！CNN揭「川普答應習近平」　貿易戰想談個結果…香港問題就沉默

▲中美貿易戰牽扯許多政治、經濟問題。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

香港示威遊行於4日頒布《禁蒙面法》，示威者的情緒再度來到最高峰，不僅許多店家、公司行號提早休息，未參與的民眾也避在家中。外媒《CNN》就揭露美國之所以沒有再針對香港示威遊行、港警行為發表評論，其中最大的原因就是川普私下答應習近平「貿易戰結束前都盡可能不再發表評論」。

根據《CNN》報導，中美貿易戰在G20高峰會之後，可以說進到冷凍期，儘管白宮方面不斷強調「雙方仍有保持溝通」，但加徵關稅與中國態度強硬可了解雙方其實仍在僵持。外界傳出川普對於貿易戰的狀況不知道如何收拾，眼看2020總統大選就要來臨，連任之路可能因此受到威脅。有知情人士就透露，川習私下通話時，習近平就提到「希望川普可以不要對於香港事件進行評論，這樣也能讓貿易戰有好的進展」。

▲10月5日禁蒙面法遊行。（圖／路透社）

《CNN》提到川普所承諾習近平「不對香港示威評論」顯然已經屈服於貿易戰的壓力之下，甚至從8月時川普在白宮外跟記者談話時就可發現，當時他回應香港示威僅表示「香港可能在發生一些事情，就是長期的騷亂，我不知道中國的態度是什麼，但是香港是中國的一部分，他們必須要自己解決這個問題」。

川普甚至也在8月14日的推特上寫下，「我非常了解習近平主席，他是一位很偉大的領導，可以人道和平的解決香港問題。」此外，國務院發言人歐塔古斯（Morgan Ortagus）在被問到川普是否在貿易戰結束前都不得發表「態度強硬」的談話？歐塔古斯表示，「根本沒有的事情」。

而知情人是透露給《CNN》表示，川普確實已經承諾習近平，在貿易戰談判持續的同時，對香港抗議活動都得保持沉默。

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