蔡英文民調贏韓國瑜「令人不解」　黃暐瀚分析：不見得穩贏或穩輸　

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

2020總統大選破百日媒體陸續公布民調，總統蔡英文持續領先國民黨參選人韓國瑜。對此，資深媒體人黃暐瀚認為雙方的民調都有些不合理「令人不解」，但卻不代表穩贏或穩輸。

黃暐瀚分析，自己一直評估，蔡總統連任機會，高於韓國瑜當選，且「民調低，不見得穩輸；民調高，不保證穩贏。」但輸贏通常在誤差範圍之內，民調普遍輸十趴，最後還贏，印象中，好像還沒看過。

黃暐瀚表示，韓國瑜當然還有空間再努力，造勢每每數以十萬計，走上街頭的韓國瑜，民調居然不高？最近口誤連連、私菸、斷交、論文門的蔡總統，居然民調還在上漲？「這些不合理，都透出這次總統大選民調的『令人不解』。」

黃暐瀚強調，「選票見真章，明年一月十一日，票開出來，就知道誰輸誰贏？」

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