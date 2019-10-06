眼花看錯小數點！　72歲翁彩券中1.5萬元領獎「多出千萬」

實習記者賴韻如／綜合報導

美國阿肯色州（Arkansas）溫泉城（Hot Springs）一名72歲老翁，近日在便利商店購買了一張彩券，幸運地中了500美元（約新台幣1.5萬元），沒想到之後前往彩券中心領獎時，才發現自己「眼花」，獲得的是50萬​​美元（約新台幣1500萬元），讓他不可置信。

據THV11報導，這名幸運的72歲斯蒂芬·圖彭（Stephen Turpen）原居於佛羅里達州，近幾年才搬至溫泉城。斯蒂芬平常興趣就是買彩券，他於上週六到Valero Corner商店購買汽油時，隨手購買了一張「Arkansas lottery」，起初他以為自己中了500美元，直到周一前往彩券中心領獎時，竟領到了50萬​​美元。

▲斯蒂芬意外獲得50萬​​美元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



斯蒂芬透露，「最初中獎時我非常高興，但我沒有欣喜若狂到跳來跳去，我回到商店，請店員掃描彩券，簽了名後就將彩券帶回家，並放進保險櫃裡。」他說，「沒想到領錢時才發現自己中了50萬美元，直到那時我才知道，原來自己一直都看錯獎金的小數點。」

然而，斯蒂芬也表示，對於忽然收到那麼大一筆驚喜，他計畫先還完大部分債務，剩下的則是拿去銀行存起來，「我的生活方式並不會改變太多，我目前正在考慮購買機動三輪車，但還是要先經過妻子同意。」