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辣泰妹激戰完想回家　狗肺哥出拳打死「5天後變黑色裸屍」鄰居破門噴嘔吐物！

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▲男子不滿女方發生關係完想回家，氣到打死對方。（圖／翻攝thepattayanews.net）

▲男子不滿女方發生關係完想回家，氣到打死對方。（圖／翻攝thepattayanews.net下同）

記者陳亭伃／綜合報導

泰國芭達雅日前發生一起恐怖殺人案。一名中國男子晚間在鬧區與一名泰國女子相遇，兩人相談甚歡之後，決定到附近一間豪華日租公寓度春宵，沒想到兩人在激戰結束後女方想回家，男子不放人外竟一陣毒打將她打死，直到5天後才因為畏罪自殺被鄰居發現整起案件。

綜合泰媒報導，中國籍男子當天晚上在芭達雅步行街與女子認識，兩人聊天相當情投意合，之後男子說服女方到自己住的飯店喝酒，在酒精的催化之下，接著又發生了關係。但完事後，女子想要先離開，卻遭到男子的恐嚇「不准走」，雙方開始出現拉扯。

▲男子不滿女方發生關係完想回家，氣到打死對方。（圖／翻攝thepattayanews.net）

▲警方破門看到裸黑女屍，當場傻眼。

男子在一氣之下，竟將女子活活打死，而赤裸的女屍橫躺在床上，中國男也不知道該如何處理，直到5天過後，男子因為在房間畏罪自殺失敗被鄰居發現，破門之後才發現一具發黑的女屍，趕緊報警。

警方到場後，當場將男子上銬，現在研判女子至少已經死約3～5天左右，床上有血跡與些許的屍水，遺體也已經發黑，但詳細的死因還是要等法醫解剖。男子表示，兩人在發生關係之後，女方不願多作停留就想回家，當下聽得很不開心，所以才將女子殺害，但事後不知道該如何處理也後悔，才萌生出輕生的念頭。

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