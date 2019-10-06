柯文哲參拜龜山仁德宮　笑看「芒果乾」泥巴戰：雙方克制一點啦

記者陳以昇、莊智勝／桃園報導

台北市長柯文哲今（6日）上午前往桃園龜山仁德宮參拜，在接受媒體聯訪時對2020總統大選發表看法，直呼現在距離選舉還有90幾天，但總統蔡英文、前總統馬英九昨就針對「芒果乾」（亡國感）隔空交火，呼籲雙方「克制一點啦！」此外，現場還有媒體提問，國安會前秘書長蘇起提出警告，倘若蔡英文連任，兩岸關係將會天搖地動；柯文哲還以「習大大」稱呼中國國家主席習近平，笑回「台灣本來就很多颱風、地震。」

▲柯文哲前往桃園龜山仁德宮參拜。（圖／記者陳以昇攝）

柯文哲在接受媒體聯訪時，遭問及「台灣民眾黨」黨內不分區立委海選辦法時，坦蕩地直言「就是向天下徵才阿，這是我一貫的政治理念，公開、透明！」柯文哲表示，從他當市長到現在，人民與政府就只有每4年投票那天有關係，為了解決這一問題，台北市府也做了很多改革，提升市民的政治參與度；對於不分區名單，柯文哲則說，「好的會往前移，有待琢磨的年輕人，會給他機會參與政治。我有問過郭董（鴻海集團創辦人郭台銘），有沒有人可以介紹！」至於永齡基金會副執行長蔡沁瑜是否列入不分區？柯文哲則回應「目前沒有這樣的規劃」。

另一方面，2020大選已經開始倒數，昨蔡英文、馬英九針對「芒果乾」隔空交火，馬英九批蔡操弄芒果乾；蔡也不甘示弱反擊，「種芒果的就是他（馬）！」對此，柯文哲則說，自己聽到的當下相當驚訝，「雙方都有在操作芒果乾啦，離選舉還有90幾天，克制一點啦，現在就重炮伺候太快了，要打泥巴戰最後一個月再打，一開始如果沒克制，很容易就變惡性循環。」

此外，現場還有媒體提問，蘇起5日提出警告，倘若2020是由蔡英文連任，屆時兩岸關係將會更加惡化，情勢脆弱到任何風吹草動都可能觸動天搖地動；柯文哲聞言後則笑回，「台灣本來就很多颱風地震，所以以前習大大（習近平）在講什麼地動天搖，我的心裡都在開玩笑，台灣地震很多！」

柯文哲認為，兩岸關係還是需要求取穩定，最怕就是「擦槍走火」，「真的要溝通，不然會造成誤解，像是第一次世界大戰就是一連串的失誤造成；危險是有啦，但還是要建立溝通管道，雙方要有信任，不然還是麻煩。做最壞的打算、最好的準備，才是政治上健康的態度！」

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▼柯文哲認為，兩岸關係還是要求取穩定，建立溝通管道、互相信任。（圖／記者陳以昇攝）