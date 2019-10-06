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美中新一輪談判本周登場！　第四季台股表現可關注談判結果、選舉與5G三大重點

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▲▼股市大盤。（圖／記者呂佳賢攝）

▲ 台股第四季仍有風險，預估在一萬到萬一點間震盪。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美中第13輪談判將於本周在美國登場，雖川普認為達成協議機會很高，但市場對此則持保守看法，而針對台股之影響，法人預估認為，台股在第四季可能在10,000～11,000點間震盪，如中美貿易談判有實質進展，以及選舉行情、以及5G題材發酵後，股市或將迎來突破性走勢。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光表示，第四季雖是傳統旺季，但隨著全球景氣趨緩，今年仍須具備風險意識。台股易受全球股市波動影響，因此全球經濟數據表現可能會讓台股走勢出現變化。當前全球經濟放緩，市場雖已普遍預期經濟表現將呈疲軟態勢，但若黑天鵝再度出現並造成經濟數據驟跌，股市恐會大幅修正。未來須留意中美貿易談判、英國脫歐進展、美國大選等事件。

請繼續往下閱讀...

綜觀台股第四季，詹祖光分析，以資金面而言，外資買進、並做換股操作，資金大幅流入使得台股仍充滿動能；另一方面，投資人對全球經濟環境放緩，如中美貿易不確定性、英國脫歐、歐洲表現疲弱等皆感到擔憂。綜合多空訊息，台股在第四季可能在10,000～11,000點間震盪，待後續如中美貿易談判進展、美國大選、5G題材發酵後，股市或將迎來突破性走勢。

台新投顧副總黃文清認為，除美中貿易談判將於下周展開，其結果會影響到台股表現外，選舉行情也漸開始浮現，可以期待各候選人端出的牛肉，關注受惠的相關產業；另外，還有蘋果、華為的新機銷售，目前新機販賣情況算是不錯，若接下來都能維持良好的成績，對相關供應鏈也有很大推升作用。

詹祖光表示，10～11月各廠商將有一波備貨潮以應對年底和2020年初的銷售需求，屆時將可能刺激台股表現；但也提醒，若各廠商存貨並未正常下降，則暗示了銷售表現不佳，未銷出的存貨將對各廠商造成壓力，連帶將使台股承受下修壓力。

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