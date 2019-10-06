辣空姐勾引閨蜜男友！嫁豪門懷孕超幸福…「小孩出生」夫臉秒綠了：顏色不對

▲大陸女網友發帖稱，男友被閨蜜搶走。（示意圖／pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一位女網友日前在微博發帖稱，自己的富二代前男友被貌美的閨蜜搶走，但隨後的一系列故事簡直是「年度史詩大綠帽」！她發文稱，閨蜜勾引前男友後因為懷孕閃婚，成功嫁入豪門，過上幸福日子。沒想到，分娩那天，當護士從產房抱出孩子，全家傻眼了，「竟然是個黑皮膚的寶寶！」

據女網友透露，閨蜜職業是空姐，飛國際航班，人很聰明情商高顏值也高，「當時她可能看我前男友對我花錢很大方嫉妒了，才想方設法挖走，最終也成功了！」

她進一步描述，「去年7月跟我前男友交往之後就辭職了，兩人相處到9月就閃婚了。」她說，當時自己還納悶閨蜜怎麼做到讓前男友閃婚的，「我前男友很渣，根本不是個定心結婚的人。」直到去年10月份，她從朋友處得知原來是「閨蜜懷孕了」，「前男友正在熱戀期，加上他父母也想要抱孫子，所以就火速結婚了。」

女網友隨後話鋒一轉爆爽笑稱，前段時間兩人離婚了，離婚原因超勁爆了，「懷孕期間，前男友和他全家都對閨蜜超級好，不過，一切在生孩子那天終結了。」

▲閨蜜最後成功嫁入豪門。（示意圖／免費圖庫pxhere、pakutaso）

她說，當時雙方父母開開心心在醫院等著小少爺的到來，沒想到卻看到護士抱出個黑皮膚的寶寶，「前男友還再三跟護士確認孩子是不是閨蜜的，得到肯定答案後，連抱都不抱孩子，直接說了2個字『離婚』！」

她進一步解釋，閨蜜和前男友在一起之前，剛和她的黑人男友分手，無縫交接後發現自己懷孕，「她估計自己都不覺得孩子是黑人男友的！」

女網友還曝光了閨蜜和前男友的現狀，「我閨蜜隨後的操作也是極優秀，離婚後竟然帶著孩子去國外找她的黑人前男友去了；我前男友現在已經不在我們城市，遠走他鄉，估計是覺得丟不起這個人！」

網友笑噴表示，「自古天道好輪回，試問蒼天饒過誰」、「隔著螢幕都可以聽到這位PO文女孩的開心」、「這個故事，可以拿獎了」、「哈哈哈哈哈哈哈哈原諒我不厚道的笑了」、「綠中發黑的帽子」、「大型電視連續劇，小說都不敢這麼寫」。

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