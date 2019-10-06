地板髒不想撿！公主癌同事垃圾沒丟準「叫清潔阿姨來」：不然花錢請她幹嘛

▲同事自己把環境弄髒，還推給打掃阿姨善後。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

雖然清潔阿姨的確有領薪水，但這樣隨意弄髒使喚實在很不尊重人。一名女網友在臉書怒曝公司新人的公主行徑，對方不僅不分類垃圾，就連自己弄到地上的擦手紙也要阿姨來撿。網友們看完都傻眼認為這人家教很有問題，「囂張什麼」、「阿姨薪水也不是她付」。

「長得漂漂亮亮的一個女生，怎麼可以習慣和態度這麼差？」一名女網友日前在臉書「爆怨公社」中午娓娓道出同事的奇葩行徑，原來公司來了一名衛生習慣超差的「公主新人」，每次把公共環境弄髒都不願自己處理，反推說是清潔阿姨應該來善後。

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原PO舉例證明，像是有次新人在茶水間削水果，把果皮噴得整個水槽都是，要她整理一下，她竟表示「清潔是阿姨的工作，不然花錢請她幹嘛？」再來某次新人沒有把擦手紙丟準，垃圾掉到地上，請她撿起來，她又表示「廁所地板很髒我不想撿，叫阿姨來撿吧，她有夾子。」

▲簡單的垃圾分類也做不到。（示意圖／記者屠惠剛攝）

新人公主行徑數也數不清，就連垃圾分類也推給打掃阿姨，讓原PO看不下去，「你以為你是高貴的公主嗎？阿姨也是靠自己的勞力賺錢，給點尊重很難嗎？」她認為每個人都有責任維護公共環境，而不是故意弄髒再請阿姨處理，而且要不是阿姨阻止，她可能會壓著新人收拾完才能離開。

網友們看完貼文後也紛紛搖頭開轟，「請公主滾回她的城堡好嗎」、「家教應該很有問題」、「沒有同理心，再美也是枉然」、「推測她做事能力應該也不好」、「阿姨的薪水也不是她付的好嗎」、「請她自己進垃圾車」、「到底在囂張什麼，不懂得尊重怎麼寫嗎」。

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