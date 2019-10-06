港人深夜宣讀《香港臨時政府宣言》！　民建聯立法會議員：不智又無意義

▲香港10月5日禁蒙面法遊行。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港示威活動持續四個月，示威者的暴力不斷升級同時，甚至有人4日發出《香港臨時政府宣言》，號召建立臨時政府。「全國港澳研究會副會長」劉兆佳認為，香港社會主流不會接受，連非建制派陣營都不會和應。民建聯立法會議員葛珮帆認為，數百人一同誦讀是危險又不智，恐對爭取民主自由帶來巨大反效果。

據《香港01》報導，《香港臨時政府宣言》分為兩部分，第一部分解釋推翻現政府原因，指「今香港特別行政區政府已然不為香港人民所立、所治、所享」，因此要成立「香港臨時政府」，以「始建立法律及政府以保障自身及他人之權」。

第二部分則是交待「臨時政府」之後5年內需進行的工作，總共有7項，包括停止2018年起生效的法例、落實全民提名及普選政府之體制及政府首長，以及解散立法會、選舉臨時立法會，並於1年內重選，70席全部按五區地區選出，但沒有寫是「直選」。

《宣言》提及反對政府制定《禁蒙面法》，可見是在特首林鄭月娥4日公佈推出《禁蒙面法》同日才出現。當日示威遍地開花，在多個地點都有蒙面示威者在場朗讀《宣言》全文，但最大型一宗就是當晚有數百人、甚至上千人一同在馬鞍山一個商場，看着手機，花5分鐘讀畢全文。

「全國港澳研究會副會長」劉兆佳表示， 臨時政府宣言不為香港社會主流所接受，連非建制派的陣營都不會和應。他相信，要求成立臨時政府不會成為社會主流，因目前市民生活在仇恨和恐懼之中，大眾不想走到成立新政府這一步。

民建聯立法會議員葛珮帆表示，市民在多區宣讀所謂的「香港獨立宣言」，是危險又不智的行為。她認為，香港不可能獨立，任何鼓吹港獨的行為都是無意義的，只會刺激大陸的神經、加深中港之間的不信任，對一國兩制只會有害無益，也只會對爭取民主自由帶來巨大反效果。

她又稱，現時社會上有不少人對政治訴求過分浪漫化，完全不顧現實，「這種想法好幼稚，不僅爭取不到他們想要的東西，更加會害死香港。」

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