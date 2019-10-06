小二女問「便服是什麼」沒人理　爸簽聯絡簿驚嚇度破表：問題大了...

▲ 小二女兒眼中的「便服」 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

學生們大多數時間都要著制服上課，不過讀國小時，每周都會有固定穿便服的日子。一名小二女童日前詢問爸爸「什麼是便服」卻被忽視，她便以自己的理解畫了示意圖，讓老爸隔天一翻聯絡簿驚嚇滿滿。而網友們事後也都笑說「妹妹太有才」、「畫得淺顯易懂」。

一名陳姓網友在臉書「爆怨公社」中分享女兒趣事，他表示日前就讀小學二年級的女兒一直問他「爸爸，什麼是便服？」但他當時因為在忙其他事沒有多加理會，沒想到早上簽聯絡簿時讓他一秒頭痛。

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只見女兒在簿子上第一行寫下「明天要上課，ㄔㄨㄢ便服」，不過她卻是畫了小小的示意圖，用圖像呈現字面意思，在衣服上畫了一坨大便代表「便服」，天真的舉動也讓老爸笑說「問題大了」。

▲大便的衣服簡稱「便服」？（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，網友們都笑歪了，紛紛表示「事情大條了」、「想知道妹妹出門怎麼穿」、「早上簽聯絡簿是非常危險的一件事」、「很有創意欸」、「大便的衣服」、「妹妹太有才，爸爸要好好培養」、「畫得淺顯易懂，很可愛」。

此外，還有網友反過來幫原PO女兒抱怨，「你看看你，怎麼能不理她」、「這就是你家長的不對，應該是你女兒要上來抱怨」。對此原PO心裡也超剉表示，他超很怕女兒想不開，到時真的挖大便塗在衣服上就糟糕了。

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