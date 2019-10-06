哈吉貝可能成「超級颱風」　預測路徑曝…1條向西直衝「對台灣影響大」

▲哈吉貝颱風目前預估路徑，將一路向西後北轉朝琉球方向前進。（圖／翻攝自Facebook／賈新興，下同）

記者葉國吏／綜合報導

哈吉貝颱風生成，潛勢路徑也隨之曝光。目前各國預報路徑顯示，哈吉貝未來72小時穩定以西北西、朝琉球那霸海面前進。不過災害預報士賈新興透露，在94組預報路徑中，有一個特立獨行，雖然發生機率極低、但對台灣影響最大。

賈新興6日臉書發文指出，哈吉貝颱風凌晨2點生成，比他原先預估的時間早了一天，大氣海洋環境良好，未來48小時有快速增強的機會，而且有增強為超級颱風的機會。

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▲賈新興透露，哈吉貝可能發展成超級颱風。（圖／翻攝自Facebook／賈新興）

賈新興表示，根據目前各國預報路徑顯示，哈吉貝颱風未來72小時「穩定以西北西、朝琉球那霸的海面前進」。但賈新興提醒，在這94組預報路徑中，有1組路徑是一路向西走，並經過台灣北部海面後向南轉。不過賈新興說「雖然發生機率極低、但對台灣影響最大」。

賈新興說，哈吉貝朝日本去的機率將近99%，10/13、10/14這2天對日本的衝擊「非常非常非常大」。

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▼哈吉貝颱風有一條預估路徑直接往西經過台灣北部海面。（圖／翻攝自Facebook／賈新興）