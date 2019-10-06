趴車逮小王！綠帽夫掛擋風玻璃遭「飆車狂甩7km」　過度換氣昏倒

▲ 戴斯蒙德不斷試圖想把男子甩下車。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡一名男子驚覺妻子疑似有外遇，便在妻子前往的飯店外埋伏，果真看見她走出飯店後坐上另一名男子的車。他為了逮到對方，竟趴上以行駛中的車子，且持續超過半小時，最後因過度換氣而暈倒。

《海峽時報》3日根據法庭文件報導，一名27歲男子懷疑妻子和34歲的戴斯蒙德（Desmond Koh Wee Boon）有染，4月28日凌晨跟蹤妻子到飛龍高文酒店（Fragrance Hotel Kovan）外，埋伏約1小時後看見妻子和戴斯蒙德走出飯店，坐上附近一輛車裡。

憤怒的男子馬上靠近這輛車，開始瘋狂敲打車子的擋風玻璃和駕駛座車窗，要求2人下車，沒想到戴斯蒙德直接開車。男子緊緊抓著車門並不斷大吼，要求對方停車，但戴斯蒙德繼續開了約40公尺後左轉，將男子狠狠甩到地上，造成他手掌和手肘受傷。

當戴斯蒙德的車被前車擋住、不得不停下來時，男子再度爬上這輛車的引擎蓋，全身貼在擋風玻璃上，但戴斯蒙德還是繼續往前開。途中男子的妻子曾走下車，要丈夫別再這麼做，但男子拒絕下車。

約40分鐘的時間裡，男子趴在戴斯蒙德的車上經過7公里的路程。過程中戴斯蒙德一度將車速提高到每小時70公里以上，且每隔幾分鐘就會停下來，試圖甩掉他。目睹這幅景象的路人報警後，警方在凌晨3時左右找到戴斯蒙德的車，這起事件才落幕。

3人被帶到警局後，男子因換氣過度而暈倒，被迅速送往醫院治療，並未背負任何指控。戴斯蒙德則因有機會停車卻不停車，且不斷緊急剎車以甩掉男子、增加危險性，被判處11個月有期徒刑，且2年內不得駕駛任何車輛。

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