通烏門2號吹哨人握有更直接資訊！　同為「情報官員」考慮正式舉報

▲ 川普被控試圖與烏克蘭聯手打擊政敵，面臨彈劾調查。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）被一名情報圈吹哨人舉報「通烏」，面臨眾議院彈劾調查。《紐約時報》4日援引2名知情人士說法爆料，有一名情報官員對川普與烏克蘭的交易握有比第一名吹哨人更直接的資訊，正考慮提交正式舉報書，並在國會作證。

通烏門吹哨人9月指控，川普致電烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），要求對方調查政敵拜登（Joe Biden），以求在2020大選順利連任，而這份舉報書使眾議院啟動調查。一名知情人士指出，可能成為第二名吹哨人的情報官員也曾接受國家情報總監辦公室訊問，以證實第一名吹哨人的說法。

《紐時》指出，情報總監察長艾特金森（Michael Atkinson）4日已經私下向議員匯報，他是如何證實吹哨人的說法。但目前還不清楚他是否有向議員透露，有另一名情報官員正考慮出面舉報。

由於該名官員與通烏事件關係更加密切，他的說法將進一步提升第一名吹哨人口供的可信度。此前的吹哨人據稱是中央情報局（CIA）情報官，宣稱是綜合逾6名美國官員提供的資訊，整裡出對川普的指控。

有望成為第二名吹哨人的情報官員已經與國家情報總監辦公室會晤，目前還不清楚他是否需要正式提出舉報才能獲得情報界舉報人應享有的法律保護。美國現行法律規定，與總監察長對話的證人受到聯邦法律保護，禁止任何人報復與總監察長合作的官員。

儘管白宮此前阻撓國會民主黨人調查通俄門《穆勒報告》，但總統無權阻止舉報人向國會作證，潛在的舉報人也為川普帶來新的威脅。川普政府一度阻止艾特金森將舉報內容告訴國會議員，隨後便作罷。但川普與其盟友仍對吹哨人說法的可信度表示懷疑，稱他提出的是二手資訊，也指控吹哨人的線民「幾乎是間諜」。

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