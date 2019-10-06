伊拉克反政府示威「5天近百死」！　聯合國：暴力必須停止

▲伊拉克反政府示威至今造成近百人死亡。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

伊拉克反政府示威爆發至今，已釀成至少99人死亡，將近4000人受傷。聯合國呼籲當局終止「沒有意義地失去生命」，回應人民訴求。聯合國伊拉克援助團團長普拉斯查特（Jeanine Hennis-Plasschaert）指出，5天以來已經造成太多傷亡，這一切「必須停止」。據了解，伊拉克許多年輕男性不滿高失業率與政府貪汙問題，因此發起示威。

聯合國表示，反政府示威已經造成將近100人死亡，是「沒有意義地失去生命」，這種情況必須被終止。普拉斯查特認為，那些導致生命逝去的人應該接受法律制裁。此外，美國也對此表達關注，呼籲伊拉克政府克制。

▲伊拉克國會人權委員會表示，已有至少99人死亡，近4000人受傷。（圖／路透）

根據BBC，伊拉克年輕人不滿失業情況、糟糕的公共服務與貪汙政府，1日在首都巴格達（Baghdad）發起示威，並且逐漸蔓延到南部城市。政府出動維安部隊驅散集會，實施宵禁、封鎖網路，但是禁令5日解除以後，重要示威據點解放廣場（Tahrir Square）仍被封鎖。維安部隊被指控對人民使用真槍實彈與催淚瓦斯。伊拉克國會人權委員會表示，已有至少99人死亡，近4000人受傷。

《衛報》指出，抗議人士以年輕男性為主，自稱與任何政黨或宗教沒有關聯。文內也提到，他們攻擊數家電視台、迪瓦尼耶（Diwaniyah）政府大樓，也對納西耶里（Nasiriyah）6個政黨的總部縱火。

▲伊拉克總理馬帝表示，將會全力支持維安部隊。（圖／路透）

伊拉克總理馬帝（Adel Abdel Mahdi）表示，將會全力支持維安部隊，稱那些行為遵守「國際標準」。雖然他4日誓言回應抗議者訴求，卻也警告伊拉克的社會問題「沒有魔法般的解決方案」。

伊拉克著名什葉派領袖西斯塔尼（Ayatollah Ali al-Sistani）批評，政府「沒有回答人民打擊貪腐的要求，也沒有做出任何具體的成果」，應該立刻回應改革呼聲。

伊拉克是全球第五大石油生產與出口國，也是石油輸出國家組織（OPEC）的第二大產油國。根據世界銀行（World Bank），當地青年失業率高達25％。

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