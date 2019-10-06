仰賴中資拚經濟…「歐豬」葡萄牙經濟持續復甦　左派政黨力求國會過半　

▲執政的社會黨尋求國會過半席次。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

葡萄牙當地時間6日舉行國會大選，在經歷連續四年的經濟成長後，最新民調顯示，左派執政黨社會黨（Socialists）預計會繼續勝選，但仍無法取得過半席次，依舊需要和其他政黨組成聯合政府。現任總理科斯塔（Antonio Costa）在造勢活動積極尋求更多席次，並強調，「我們有實力繼續保持四年的穩定，而不是一個短命的政府。」

根據最新民調數字，社會黨的支持率約在36.5%至38.8%，儘管主要反對黨社會民主黨（Social Democrats）的支持率不到30%．但社會黨仍舊離過半大關有段距離，必須和其他政黨組成聯合政府。科斯塔在造勢活動中積極拉票，希望可以讓社會黨取得國會過半席次，「（聯合政府）最主要的問題是我們會被綁手綁腳，我們有實力可以保持四年的穩定，而不是一個短命的政府。」

▲總理科斯塔至投票所投票。（圖／路透）



在2010年債務危機後，葡萄牙被諷為「歐豬」國家，不過自左派社會黨上任以來，大量開放外資進入，尤其中資在葡萄牙的投資額高達100億歐元（約109億美元），相當於葡國國內生產總值的5%，同時葡萄牙也加入「一帶一路」計畫，開放希尼斯（Sines）港口，並邀請華為協助建設5G網路。

葡萄牙的預算赤字將創下45年以來的最低水平，經濟增長率也有望達到1.9%。不過社會黨官員的醜聞，例如前部長涉嫌參與竊取軍武等，都嚴重打擊社會黨的支持度，能否順利連任，甚至是過半都還有變數。

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