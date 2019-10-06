　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以死明志！泰國法官抗議司法干預…宣讀法律誓詞後　當庭舉槍自轟

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲泰國法官當庭自殺抗議司法干預。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張方瑀／綜合報導

泰國一名法官日前為了抗議司法制度不公，在法庭上宣布5名被告殺人的穆斯林無罪後，開啟臉書直播高呼，「你需要足夠的證據來懲罰某個人，如果你不行，就不能懲罰他們，司法程序需要透明、可信，不能有代罪羔羊。」隨後關閉直播，當庭舉槍自盡，所幸最後緊急送醫後撿回一命。

泰國南部耶拉府（Yala）的法官卡那功（Khanakorn Pianchana）4日在法庭上宣判，5名涉嫌謀殺的穆斯林無罪，接著開啟臉書直播，控訴泰國司法制度不公，指出應該要有明確可信的證據，才可以將某人定罪處刑，「我不是說這5名被告無罪，他們可能真的犯罪了，但司法程序必須透明、有誠信，懲罰錯誤的人只會讓他們成為代罪羔羊。」話一說完，卡那功關閉直播、宣讀法律誓詞、轉身向國王肖像敬禮，接著掏出手槍當庭自轟。

根據BBC報導指出，疑似因為卡那功遭到資深法官威脅，就算缺乏確切證據，也必須判其中兩人有罪。卡那功開庭前所寫的聲明也在網路上曝光，上面寫著，「此時此刻，全國各地的法官也受到了跟我一樣的待遇，如果我不能履行我的就職誓言，我寧願死也不要沒有榮耀地活著。」

在泰國很少發生控訴司法不公的案例，目前尚須等待卡那功恢復意識，才能進一步了解自殺原因。而菲律賓司法辦公室發言人洪為力（Suriyan Hongvilai）則說，卡那功是因為個人因素才開槍自殺，和審判案件無關。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
Angelababy摘婚戒！憔悴素顏「狂遮臉」…粉絲一看照暴
快訊／退選後首同台馬英九　郭台銘：他受委屈！需要我抱抱嗎
被戴兩頂綠帽！人妻連榨2男　夫看兒子手機驚見「衝刺片」崩潰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美分析師：若美想與中國達成貿易協定　「對台軍售」可能被暫緩

「蔬果恐懼症」看到就想吐！偏食女22年只吃速食　焦慮失眠恐失明

以死明志！泰國法官抗議司法干預…宣讀法律誓詞後　當庭舉槍自轟

辣泰妹激戰完想回家　狗肺哥出拳打死「5天後變黑色裸屍」鄰居破門噴嘔吐物！

發現1800前羅馬帝國沈船！　船上「古代番茄醬」保存完整

眼花看錯小數點！　72歲翁彩券中1.5萬元領獎「多出千萬」

伊拉克反政府示威「5天近百死」！　聯合國：暴力必須停止

《小丑》上映3天「觀眾看到發毛」　主角一殺人就傳出鼓掌…警衝戲院上銬！

影／寶寶腿還在動…醫生「懶得改」死亡證明　直接丟停屍間冰櫃等死

建交70周年！北韓官媒：將推動與中友好更上層樓　為區域和平奮鬥

情侶吵架「開BMW撞我」超傻眼　黑衣男緊抓門把遭車甩尾拖著走

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

元朗休班警遭毆倒地拔槍制止　下秒遭丟汽油彈「險成火球」

爭不贏！男友測驗披薩切幾片問題　她不解份量差別暴怒：就多4片啊

「最會唱舞台魅力組」李艾薇x陳守恩　李玟一聽秒抬頭：我被妳震撼了！

白柴吹毛底下超大SIZE劇烈搖晃！媽自豪超會養：朋友以為牠3隻腳

該睡覺囉～老爸跟女兒玩睡前遊戲 拿奶嘴學「直播叫賣」：一百要不要！

慣性偷吃！網上約長腿妹開房間 被正宮抓包...他怒：你們拍什麼

警察X陳瑽《你把我灌醉》爆發力十足　李玟「說服我」：你把我灌醉了！

瓶罐全推倒、耳邊瘋狂喵喵叫！他神模仿貓主子「深夜惡搞」日常

美分析師：若美想與中國達成貿易協定　「對台軍售」可能被暫緩

「蔬果恐懼症」看到就想吐！偏食女22年只吃速食　焦慮失眠恐失明

以死明志！泰國法官抗議司法干預…宣讀法律誓詞後　當庭舉槍自轟

辣泰妹激戰完想回家　狗肺哥出拳打死「5天後變黑色裸屍」鄰居破門噴嘔吐物！

發現1800前羅馬帝國沈船！　船上「古代番茄醬」保存完整

眼花看錯小數點！　72歲翁彩券中1.5萬元領獎「多出千萬」

伊拉克反政府示威「5天近百死」！　聯合國：暴力必須停止

《小丑》上映3天「觀眾看到發毛」　主角一殺人就傳出鼓掌…警衝戲院上銬！

影／寶寶腿還在動…醫生「懶得改」死亡證明　直接丟停屍間冰櫃等死

建交70周年！北韓官媒：將推動與中友好更上層樓　為區域和平奮鬥

懷石料理、握壽司及涮涮鍋都有　莞固和食台灣一號店10/7開幕

談韓國瑜赴美　洪秀柱：上次我拒絕去就受傷害了

嫌治療費太貴！失控男抓起狗「重摔＋怒踹2腳」　幼女慌張肉身擋

路邊正妹「挺出E級雙球」襯衫扣子當場爆開！　畫面曝光好害羞

美國推出用「噴」的雪碧！好喝又好玩　網：能喝的殺蟲劑？

楊冪P圖走鐘照被出賣！　「五官全磨平」露餡…粉絲氣炸：什麼鬼啊

日職／宋家豪季後賽連2天登板　154公里速球三振柳田悠岐

陳柏良聲明因個性差異離婚　蘭卡斯特力挺：場上場下都是好人

劉若英嗨唱新生代夯歌...喜收粉絲「2簍大閘蟹」：覺得自己非常紅

劉詩詩產後6個月首復工！　新戲搭人氣男神「超高顏值組合」網炸翻

好市多賣「真理褲」老公超興奮！　她換上實拍附圖網全讚老司機

國際熱門新聞

嬰腿在動　醫懶改證明丟冰櫃等死

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶..

《小丑》上映3天「觀眾看到發毛..

準新娘婚前目睹未婚夫性侵女賓客

世界首見「鑽中之鑽」　0.62..

即／紐約隨機殺人　流浪漢4死1..

紐約中國城街友遭鐵條攻擊　4死..

菲國監獄每年死5200人　肺結..

陸客「藍儂牆」噴漆慶中共70周..

猶太少年被逼跪地　低頭親同學鞋

CNN揭「川普答應習近平」香港..

韓國輸了風度「怒對觀眾比中指」..

菲律賓「死亡監獄」年死5200..

她幫鄰保管情趣用品　打開竟是腐..

更多熱門

相關新聞

辣妹激戰完想回家　狗肺哥出拳打死…5天變黑屍

泰國芭達雅日前發生一起恐怖殺人案。一名中國男子晚間在鬧區與一名泰國女子相遇，兩人相談甚歡之後，決定到附近一間豪華日租公寓度春宵，沒想到兩人在激戰結束後女方想回家，男子不放人外竟一陣毒打將她打死，直到5天後才因為畏罪自殺被鄰居發現整起案件。

「眼部中彈」女記者透過律師發聲…

菲國監獄每年死5200人　肺結核蔓延

幼象跌進瀑布！5象跳下救援全摔死

正妹網紅離奇橫死　生前淫亂趴畫面曝光

關鍵字：

泰國法官司法不公司法干預法庭東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

台女嗆台男：娶越女都老窮病　他貼23歲水某照打臉

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

高雄中油氣爆！外送員喊95加滿閃藍光

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

TWICE娜璉被誤會划水一年

大螢幕突出現張善為！　名字旁「附註一行現況」網友鼻酸了

金鐘54完整得獎名單出爐！

好市多神物殞落！苦主慘賠退坑：超雷

連千毅掀全國大掃黑　知情人士：掃到「重點」了

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

OL收膠檯噴出本體！隱藏真相大破滅

更多

最夯影音

更多

情侶吵架「開BMW撞我」超傻眼　黑衣男緊抓門把遭車甩尾拖著走

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

元朗休班警遭毆倒地拔槍制止　下秒遭丟汽油彈「險成火球」

爭不贏！男友測驗披薩切幾片問題　她不解份量差別暴怒：就多4片啊

「最會唱舞台魅力組」李艾薇x陳守恩　李玟一聽秒抬頭：我被妳震撼了！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面