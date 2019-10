以死明志！泰國法官抗議司法干預…宣讀法律誓詞後　當庭舉槍自轟

▲泰國法官當庭自殺抗議司法干預。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)



記者張方瑀/綜合報導

泰國一名法官日前為了抗議司法制度不公,在法庭上宣布5名被告殺人的穆斯林無罪後,開啟臉書直播高呼,「你需要足夠的證據來懲罰某個人,如果你不行,就不能懲罰他們,司法程序需要透明、可信,不能有代罪羔羊。」隨後關閉直播,當庭舉槍自盡,所幸最後緊急送醫後撿回一命。

泰國南部耶拉府(Yala)的法官卡那功(Khanakorn Pianchana)4日在法庭上宣判,5名涉嫌謀殺的穆斯林無罪,接著開啟臉書直播,控訴泰國司法制度不公,指出應該要有明確可信的證據,才可以將某人定罪處刑,「我不是說這5名被告無罪,他們可能真的犯罪了,但司法程序必須透明、有誠信,懲罰錯誤的人只會讓他們成為代罪羔羊。」話一說完,卡那功關閉直播、宣讀法律誓詞、轉身向國王肖像敬禮,接著掏出手槍當庭自轟。

