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以死明志！泰國法官抗議司法干預…宣讀法律誓詞後　當庭舉槍自轟

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▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲泰國法官當庭自殺抗議司法干預。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張方瑀／綜合報導

泰國一名法官日前為了抗議司法制度不公，在法庭上宣布5名被告殺人的穆斯林無罪後，開啟臉書直播高呼，「你需要足夠的證據來懲罰某個人，如果你不行，就不能懲罰他們，司法程序需要透明、可信，不能有代罪羔羊。」隨後關閉直播，當庭舉槍自盡，所幸最後緊急送醫後撿回一命。

泰國南部耶拉府（Yala）的法官卡那功（Khanakorn Pianchana）4日在法庭上宣判，5名涉嫌謀殺的穆斯林無罪，接著開啟臉書直播，控訴泰國司法制度不公，指出應該要有明確可信的證據，才可以將某人定罪處刑，「我不是說這5名被告無罪，他們可能真的犯罪了，但司法程序必須透明、有誠信，懲罰錯誤的人只會讓他們成為代罪羔羊。」話一說完，卡那功關閉直播、宣讀法律誓詞、轉身向國王肖像敬禮，接著掏出手槍當庭自轟。

根據BBC報導指出，疑似因為卡那功遭到資深法官威脅，就算缺乏確切證據，也必須判其中兩人有罪。卡那功開庭前所寫的聲明也在網路上曝光，上面寫著，「此時此刻，全國各地的法官也受到了跟我一樣的待遇，如果我不能履行我的就職誓言，我寧願死也不要沒有榮耀地活著。」

在泰國很少發生控訴司法不公的案例，目前尚須等待卡那功恢復意識，才能進一步了解自殺原因。而菲律賓司法辦公室發言人洪為力（Suriyan Hongvilai）則說，卡那功是因為個人因素才開槍自殺，和審判案件無關。

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