寶寶腿還在動…醫生「懶得改」死亡證明　直接丟停屍間冰櫃等死

▲無良醫生害嬰兒枉死。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者張方瑀/綜合報導

哈薩克日前發生一起駭人聽聞的「殺嬰案」,且兇手還是兩名婦產科醫生。原來當時醫師接生後發現孕婦產下死胎,便直接開立了死亡證明,沒想到在護理師發現嬰兒的腿還在動時,被醫生下令將嬰兒放入停屍間內的冰櫃,直接把嬰兒凍死,只因為他不想再更改死亡證明。

《每日郵報》指出,當時主治的婦產科醫師桑巴耶夫(Kuanysh Nysanbaev)接生了一名看似沒有生命跡象的嬰兒,接著他便開立了死亡證明,沒想到護理師卻發現嬰兒的腿還在動,桑巴耶夫卻無動於衷,沒有進行任何緊急救護措施,反而要求將嬰兒放入停屍間的冰櫃內。根據警方表示,桑巴耶夫不想更改已經輸入系統的死亡證明,所以決定放任嬰兒在冰櫃內死亡。

哈薩克警察查局長卡布拉(Shyngys Kabdula)表示,這起謀殺案會曝光是因為,警方正在因「收賄案」竊聽桑巴耶夫的手機,才讓真相曝光。卡布拉指出,桑巴耶夫還涉嫌賄賂官員,以掩蓋醫療糾紛,目前他和另一名共謀的醫生已經被收押,並被依謀殺罪起訴,可能會面臨最高20年的有期徒刑。

